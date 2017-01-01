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Ortaca'da öğretmen ve öğrencilerden canlı performans resim çalışması

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:21
Ortaca'da öğretmen ve öğrencilerden canlı performans resim çalışması
Ortaca'da öğretmen ve öğrencilerden canlı performans resim çalışması

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Teknoloji Tasarım ve Resim sergisi açıldı. Sergide canlı performans resim çalışması yapan öğretmen ve öğrenciler, ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Belediye Tören alanında, İlçe Milli Eğitim Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide öğrencilerin yıl boyu yaptığı çalışmalar yer aldı. Öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından öğretmenler ve öğrenciler canlı resim performansı sergiledi.
Sergilenen canlı resim performansının yanı sıra öğrencilerin yaptıkları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Barış Anıtı çalışmaları ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergiyi ziyaret eden Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin içindeki cevheri çıkarması açısında önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli sanatsal faaliyetler yaptıklarını aktaran Kaymakam Ürkmezer, "İlçemiz TEOG ve Üniversite sınavında başarılı olmasının yanı sıra Sanat ve Kültür etkinliklerinde de başarılı ve öğrencilerimizin yetenekleri var. Ortaca hem akademik anlamda, hem de sanatsal anlamda başarılı bir ilçe, öğrencilerimizin hayatlarında sanat, kültür ve sporla iç içe olması temennisi ile etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hobi olarak başladı, sergi açtı
Resim yapmaya çocukluğundan bu yana ilgisi olduğunu ama alan olarak psikolojiyi tercih ettiğini anlatan Ekşiliyurt Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu rehber öğretmeni Aysun Sallıoğlu Kaçar, "Amatör anlamda resimle uğraşan öğretmenlerin canlı performans sergilemesini istediler. Burada daha öncesinde yaptığım resimler de var. Resimi dinlenmek amaçlı yapıyorum" dedi.
Öğretmenleri ile birlikte sergide canlı performans sergileyen Özalp Koleji öğrencisi Duygu Sudem Yılmaz ise hayalindeki karakteri gün batımına doğru bakarken çizmeye çalıştığını dile getirerek, resme hobi olarak devam etmeyi düşündüğünü aktardı.
Sergiyi Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ziyaret etti.
(CC-BT)

24.05.2017 11:21:24 TSI
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