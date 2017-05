YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Prof. Dr. Ruhan Düşünsel: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır"

Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - 3. Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi'nde konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır" dedi.

ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Çocuk Romatolojisi Akademisi'nin 3.'sü yapıldı. ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen akademide konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, çocuk hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Ateş, "Bu hastalıklar değişik bölümler tarafından takip ediliyor. Bir kısmını kardiyologlar, bir kısmını bağışıklık sistemi ile ilgili birim dalı takip ediyor. Biliyorsunuz ki, bilim dallarına göre de görüşlerde bir farklılık oluyor. Böyle bir birimin olması hastaya bir bütün olarak bakmak açısından çok daha önemlidir. Bu hastalıklar ülkemizde az olan hastalıklar değiller. Çünkü birçoğunun altında genetik problemler yatıyor. Genetik dediğimiz zamanda hepimizin bildiği gibi ailesel kavramlar ve akraba evlilikleri kabul ediliyor. Mesele ailevi Akdeniz ateşi hastalığı genetik ve ailevi bir hastalıktır. Akdeniz ülkelerinde daha fazla görülüyor. Türkiye'de de her 5 kişiden 1'i taşıyıcıdır" ifadelerini kullandı.

Akademide, hastanede tedavi gören çocukların ailelerine bilgiler verilecek ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmaları için öneriler sunulacak.

24.05.2017 11:23:54 TSI

