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Prof. Dr. Ruhan Düşünsel: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:23
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır"
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - 3. Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi'nde konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır" dedi.
ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Çocuk Romatolojisi Akademisi'nin 3.'sü yapıldı. ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen akademide konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, çocuk hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Ateş, "Bu hastalıklar değişik bölümler tarafından takip ediliyor. Bir kısmını kardiyologlar, bir kısmını bağışıklık sistemi ile ilgili birim dalı takip ediyor. Biliyorsunuz ki, bilim dallarına göre de görüşlerde bir farklılık oluyor. Böyle bir birimin olması hastaya bir bütün olarak bakmak açısından çok daha önemlidir. Bu hastalıklar ülkemizde az olan hastalıklar değiller. Çünkü birçoğunun altında genetik problemler yatıyor. Genetik dediğimiz zamanda hepimizin bildiği gibi ailesel kavramlar ve akraba evlilikleri kabul ediliyor. Mesele ailevi Akdeniz ateşi hastalığı genetik ve ailevi bir hastalıktır. Akdeniz ülkelerinde daha fazla görülüyor. Türkiye'de de her 5 kişiden 1'i taşıyıcıdır" ifadelerini kullandı.
Akademide, hastanede tedavi gören çocukların ailelerine bilgiler verilecek ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmaları için öneriler sunulacak.
(AG-AÖ-Y)

24.05.2017 11:23:54 TSI
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