Posof Ramazan'a karla giriyor
(Fotoğraflı)
Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde haziran ayına sayılı günler kala kar etkisini gösteriyor.
Haziran ayına sayılı günler kala Posof vadisinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Baharın gelişiyle açan rengarenk çiçekler karla birlikte renk cümbüşü ortaya çıkardı. 2 bin 500 rakımlı Ulgar Dağı karla tamamen beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki köyler de beyaz örtünün altında kaldı. Zaman zaman oluşan sisten dolayı sürücüler de zorluk yaşarken, kar yağışıyla bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.
(HİA-ÖB-SO-Y)
24.05.2017 11:25:33 TSI
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