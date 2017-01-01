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Balkanlardan Samsun çıkartması



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri ve Makedonya'dan gelen Balkan heyeti Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Balkanlardan Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'da düzenlenen 98. yıl etkinliklerine katılmak için Havza Belediyesinin davetlisi olarak Samsun'a gelen Makedonya Merkez Jupa Belediyesi yetkilileri ve Bakan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri Samsun'da sabah saatlerinde bir dizi etkinliğe katıldılar. Heyet daha sonrasında Atatürk Anıtı'na gelerek çelenk bırakarak basın açıklamasında bulundu.

Atatürk'ün doğduğu köy olan Kocacık köyünün bulunduğu Merkez Jupa Belediyesi Başkanı olan Ariyan İbrahim, Makedonya'da yaşayan Türkler olarak Türkiye'yi her zaman özlediklerini belirterek, "Bizler Türküz, ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Daha sonra konuşan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş ise, "Bizler Balkan Türkleri Derneği olarak 15 senedir Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizin konumlarını, Osmanlı'dan bugüne kadar orada sürdürülen dinimizi, dilimizi ve Türklüğü yaşatan kardeşlerimiz için çabalıyoruz. Avrupa'nın medeniyet diye sunulduğu ama vahşi bir tavırla kardeşlerimize yapılan hareketleri içimize sindiremiyoruz. O kardeşlerimizin dilini ve dinini yaşatabilmek için derneklerde görev alan bütün arkadaşlarımız her türlü desteği vermektedir. Onların Türk olduklarını, Türklüğü yaşattıklarını herkese anlatmaya çalışıyor. Türkiye'de bulunan insanların çoğu oradaki insanların Türkçe konuştuğunu dahi bilmiyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Bizler 2 Mustafa'nın izinden ayrılmamayı kendimize ilke edindik. Biri dinimizin temsilcisi Hz. Muhammed Mustafa, biri de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Balkanlardan gelen kardeş şehir Jupa Belediyesinin temsilcilerini ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Heyet, törenin ardından başka ziyaretlerde bulunmak için anıttan ayrıldı.

(ED-SLH-Y)



24.05.2017 11:25:54 TSI

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