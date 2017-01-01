YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek Meslek Yüksek okulundan mezuniyet coşkusu

Devrek Meslek Yüksek okulundan mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Meslek Yüksek Okulundan mezun olan öğrenciler okulu bitirmenin sevincini yaşadılar.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı (BEÜ) Devrek Meslek Yüksek Okulunda (DMYO) eğitim gören öğrenciler mezun olmanın sevincini velileri ve diğer davetlilerle paylaştı

Devrek Meslek Yüksek okulunda gerçekleştirilen ve 2016- 2017 akademik yılı mezuniyet töreninde çeşitli alanlardan 300 öğrenci mezun oldu. DMYO Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, BEÜ ve DMYO öğretim görevlileri, daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından teşekkür plaketleri verilirken, program sonunda mezuniyet belgelerini öğretim görevlilerinden alan öğrenciler okulu bitirmenin sevincini keplerini havaya atarak kutladılar

(FE-OA-Y)



24.05.2017 11:27:18 TSI

NNNN

