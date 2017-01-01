ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesi tanıtım toplantısı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:27
'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesi tanıtım toplantısı
'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesi tanıtım toplantısı

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesinin tanıtımı, Necla Hanım Konağında gerçekleştirildi.
Proje tanıtımını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpcioğlu, bu çalışmanın Osmaneli turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. İpcioğlu, "Lefke Bezi üretimi, Folklorik Bebek, Lefke Taşı, rehber yetiştirme, Esnafı Bilgilendirme programları, dezavantajlı gruplara, gençlerimize, kadınlarımıza beceri kazandırma eğitimleri projede yer alıyor" dedi.
Daha sonra selamlama ve teşekkür konuşması yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Osmaneli, otel yatırımları ile yatak kapasitesini haziran sonuna kadar 150 kişiye, yıl sonuna kadar 200 kişiye çıkaracak. Esnafımız için turizmde yol almış kentlere geziler düzenleyip oradaki gelişmeleri inceleyeceğiz. Osmaneli'ye gelen turistler için rehber kurslarımızla yeni rehberler yetiştirerek gençlerimize yeni bir iş alanı acıyoruz. Osmaneli, turizmde, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri ayrı bir değer kazanacak. Osmaneli var olan tarihi ve kültürel değerleri, doğası, tarım ürünleri, parkları, spor tesisleri, göletleri, Sakarya ve diğer akarsuları ile yaylaları, köyleri gibi değerleriyle bölgemizde, Türkiye'de, Dünya'da turizmde bilinen bir kent olacak. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti Osmaneli'de, yaşam kalitesini arttırmak, turizmde öne çıkmak, tarımda yeni ürünler, yeni pazarlar oluşturmak, sanayileşme ile büyümek hedeflerine birlik ve beraberlik içinde, üniversiteler, kamu, özel sektörle varmayı başarmak, Osmaneli'nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Tarihi Lefke Bezi de bunlardan birisi. Üretime geçtiğimiz Lefke Bezi hem kentin markalı bir ürünü olmuş olacak, hem de 50 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Lefke Bezi, tekstil ve moda alanında kullanılmak suretiyle, kentin adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. İlçenin özgün kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan bu projeler ile 'Sanayileşmiş Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli' hedefine bir adım daha yaklaştık" dedi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, "Osmaneli Belediyesi, İŞKUR ve Üniversitelerimizle yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Osmaneli için üniversitelerimizle ortak projeler etrafında buluşarak akademisyenlerimiz ile Osmaneli ilçesine değer katmasını sağlıyoruz. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Proje tanıtımında son olarak konuşan Sapanca Kaymakamı Ali Ada da "Daha önceki yıllarda Osmaneli de görev yapmış olmamın verdiği mutluluk ile böyle bir proje tanıtımında bulunmaktan çok memnunum. Her ne kadar Osmaneli'den ayrılmış olsam da Osmaneli'yi yakından takip ediyorum. Osmaneli'de çok değişikliklerin olduğunu bugün yakından daha iyi gördüm. Bu tür projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Proje tanıtımına katılanlar, daha sonra Belediye Sürekli Eğitim Merkezinde yeni üretime geçen Lefke Bezi dokumalarını ve diğer kursları yerinde inceleyerek üretimler hakkında kurs hocalarından bilgi aldılar.
Tanıtım toplantısına; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İŞKUR Müdürü Ayhan Tozman, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, BSMMMO Başkanı Süleyman Kıral, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Serkan Gür, Belediye Meclis üyeleri, belediye yöneticileri, Osmaneli esnafı ve girişimciler katıldı.
(ZZ-MET-Y)

24.05.2017 11:27:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Müze ziyaretçilerine yöresel lezzetler sunuluyor
YEREL

MÜZE ZİYARETÇİLERİNE YÖRESEL LEZZETLER SUNULUYOR
Gölpazarı'nda Köy Arsa Değerleri Komisyonu toplandı
YEREL

GÖLPAZARI'NDA KÖY ARSA DEĞERLERİ KOMİSYONU TOPLANDI
Mobilize PTT aracı Bayırköy'de hizmete girdi
YEREL

MOBİLİZE PTT ARACI BAYIRKÖY'DE HİZMETE GİRDİ
POMEM Müdürü Günbey'den Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

POMEM MÜDÜRÜ GÜNBEY'DEN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Pazaryeri Çevre yolu güzergahında düzenleme yapıldı
YEREL

PAZARYERİ ÇEVRE YOLU GÜZERGAHINDA DÜZENLEME YAPILDI
&quot;Öğrenciler yüzme öğrenerek ortaokula başlayacak&quot; projesi
YEREL

"ÖĞRENCİLER YÜZME ÖĞRENEREK ORTAOKULA BAŞLAYACAK" PROJESİ
Bilecikspor kongresiyle ilgili flaş karar
YEREL

BİLECİKSPOR KONGRESİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR
Başkan Yağcı el işi sergisine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI EL İŞİ SERGİSİNE KATILDI
&quot;Yüzme Bilmeyen Kalmasın&quot; projesinin açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL

"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİNİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bozüyük'te Mahalle konaklarındaki Mukabele programları başlıyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE MAHALLE KONAKLARINDAKİ MUKABELE PROGRAMLARI BAŞLIYOR
Ramazan davulcuları hünerlerini sergiledi
YEREL

RAMAZAN DAVULCULARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Depreme dayanıksız tribünlerde oturma ısrarı
YEREL

DEPREME DAYANIKSIZ TRİBÜNLERDE OTURMA ISRARI
Öğrenme Şenliğinde mehteran takımı öncülüğünde kortej yürüyüşü
YEREL

ÖĞRENME ŞENLİĞİNDE MEHTERAN TAKIMI ÖNCÜLÜĞÜNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Başkan Duymuş fabrika müdürleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ FABRİKA MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Özel öğrenciler için özel mezuniyet töreni
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL MEZUNİYET TÖRENİ
Başkan Yalçın esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL

BAŞKAN YALÇIN ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Kitap Okuma Yarışması ödül töreni
YEREL

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yıl sonu etkinliği
YEREL

OSMANELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YIL SONU ETKİNLİĞİ
Bilecik'teki 9 liseden mezun olan 985 öğrenci hep birlikte kep attı
YEREL

BİLECİK'TEKİ 9 LİSEDEN MEZUN OLAN 985 ÖĞRENCİ HEP BİRLİKTE KEP ATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!