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'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesi tanıtım toplantısı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Mutlu İnsan, Mutlu Turist, Mutlu Esnaf' projesinin tanıtımı, Necla Hanım Konağında gerçekleştirildi.

Proje tanıtımını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpcioğlu, bu çalışmanın Osmaneli turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. İpcioğlu, "Lefke Bezi üretimi, Folklorik Bebek, Lefke Taşı, rehber yetiştirme, Esnafı Bilgilendirme programları, dezavantajlı gruplara, gençlerimize, kadınlarımıza beceri kazandırma eğitimleri projede yer alıyor" dedi.

Daha sonra selamlama ve teşekkür konuşması yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Osmaneli, otel yatırımları ile yatak kapasitesini haziran sonuna kadar 150 kişiye, yıl sonuna kadar 200 kişiye çıkaracak. Esnafımız için turizmde yol almış kentlere geziler düzenleyip oradaki gelişmeleri inceleyeceğiz. Osmaneli'ye gelen turistler için rehber kurslarımızla yeni rehberler yetiştirerek gençlerimize yeni bir iş alanı acıyoruz. Osmaneli, turizmde, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri ayrı bir değer kazanacak. Osmaneli var olan tarihi ve kültürel değerleri, doğası, tarım ürünleri, parkları, spor tesisleri, göletleri, Sakarya ve diğer akarsuları ile yaylaları, köyleri gibi değerleriyle bölgemizde, Türkiye'de, Dünya'da turizmde bilinen bir kent olacak. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti Osmaneli'de, yaşam kalitesini arttırmak, turizmde öne çıkmak, tarımda yeni ürünler, yeni pazarlar oluşturmak, sanayileşme ile büyümek hedeflerine birlik ve beraberlik içinde, üniversiteler, kamu, özel sektörle varmayı başarmak, Osmaneli'nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Tarihi Lefke Bezi de bunlardan birisi. Üretime geçtiğimiz Lefke Bezi hem kentin markalı bir ürünü olmuş olacak, hem de 50 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Lefke Bezi, tekstil ve moda alanında kullanılmak suretiyle, kentin adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. İlçenin özgün kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan bu projeler ile 'Sanayileşmiş Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli' hedefine bir adım daha yaklaştık" dedi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, "Osmaneli Belediyesi, İŞKUR ve Üniversitelerimizle yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Osmaneli için üniversitelerimizle ortak projeler etrafında buluşarak akademisyenlerimiz ile Osmaneli ilçesine değer katmasını sağlıyoruz. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje tanıtımında son olarak konuşan Sapanca Kaymakamı Ali Ada da "Daha önceki yıllarda Osmaneli de görev yapmış olmamın verdiği mutluluk ile böyle bir proje tanıtımında bulunmaktan çok memnunum. Her ne kadar Osmaneli'den ayrılmış olsam da Osmaneli'yi yakından takip ediyorum. Osmaneli'de çok değişikliklerin olduğunu bugün yakından daha iyi gördüm. Bu tür projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Proje tanıtımına katılanlar, daha sonra Belediye Sürekli Eğitim Merkezinde yeni üretime geçen Lefke Bezi dokumalarını ve diğer kursları yerinde inceleyerek üretimler hakkında kurs hocalarından bilgi aldılar.

Tanıtım toplantısına; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İŞKUR Müdürü Ayhan Tozman, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, BSMMMO Başkanı Süleyman Kıral, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Serkan Gür, Belediye Meclis üyeleri, belediye yöneticileri, Osmaneli esnafı ve girişimciler katıldı.

(ZZ-MET-Y)



24.05.2017 11:27:49 TSI

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