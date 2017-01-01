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Seyhan Belediyesi'nden Vergi Uyarısı

- Vezneler hafta sonu açık



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) 1. taksit ve vergi barışı 2. taksit son ödeme tarihi son gün ödeme günü 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Seyhan Belediyesi, vatandaşların vergilerini yatırırken sıra beklememeleri için belediye içindeki tahsilat veznelerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

Seyhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için hizmet binası içindeki tahsilat veznelerinin 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar gün boyunca açık tutulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar ödemelerini Seyhan Belediyesi veznelerinden nakit ve kredi kartı ile Halk Bank, Deniz Bank, Vakıf Bank şubelerinden direk yapılabilecek denildi. Yine belediyenin internet sitesi olan 'www.seyhan.bel.tr' adresinden ödeme yapılabilecek.

(ELF-Y)



24.05.2017 11:32:03 TSI

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