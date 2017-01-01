Büyükşehir araç filosunu 22 yeni iş makinesiyle genişletti
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 22 yeni iş makinesini araç filosuna dahil etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce alınan 1 Adet Finişer asfalt serici,2 adet lastik tekerlekli silindir,2 adet çift tambur silindir, 4 adet loder, 1 adet mini yükleyici, 1 adet lowbed, 1 adet bitüm tank, 5 adet tır, 1 adet asfalt distribütörü, 3 adet damperli kamyon, 1 adet 22 tonluk paletli ekskavatör Büyükşehir bünyesinde Aydın il genelinde vatandaşlara hizmet verecek.
Vatandaşların isteği doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bünyemize dahil ettiğimiz yeni araçlarımızla 17 ilçemizde vatandaşlarımıza en etkin ve kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(MB-Y)
24.05.2017 11:32:36 TSI
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