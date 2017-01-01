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Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulunun temeli atıldı

- Vali Çiçek "Muğla 2023'e Emin Adımlarla ilerliyor"



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksek Okulu'nun 17'inci Mezuniyet töreni ve Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu temel atma töreni yapıldı.

Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, ilçe protokolü, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başlayan tören Halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Muğla'nın 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Çiçek "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına denk gelen 2023 yılında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı ancak akademik ve bilimsel yöntemlerle sağlanabilecektir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü ortaya çıkardıkları için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görevli hocalarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Üniversitemizin değerli hocalarının bu gayretleri ile üniversitenin adını sadece ülkemizde değil dünya çapında duyuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ortak akıl ile karar alıp kolektif hareket edildiğini belirten Vali Çiçek "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda yetiştirilmesi için ortak akıl ile kararlar alıp kolektif hareket ederek hızla hayata geçiriyoruz. Durmuyoruz, çalışıyoruz. Aynı çalışmayı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda da yaptık. bu okulun inşaatının %40'ını Dalaman Belediyesi, %60'ını Üniversitemiz yapacaktır. İnşallah kolektif hareketle bir yıl gibi bir sürede bu fakültemizin binasını tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun. Mezun olan öğrencilerimize ve ailelerine mezuniyetin bir son değil bir başlangıç olduğunu hatırlatıyor, tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sivil Havacılık Meslek Yüksek okulunun 1700 m2 taban alanı toplamda 5300 m2 alana sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, " Binada modern havacılık atölyeleri, 15 sınıf, 185 kişilik konferans salonu ile akademik ve idari bürolar bulunacaktır. Burada Ülkemizin ihtiyacı olan Sivil Havacılık elemanlarını yetiştireceğiz. Emeği gecen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dış Ticaret, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarında 740 öğrencinin eğitim aldığını belirten Yüksekokul müdürü Yrd.Doç.Dr. Haşim Kafalı 2017 bahar döneminde 150 öğrencinin mezun olduğunu toplamda ise 1278 öğrencinin okuldan mezun olduğunu söyledi.

Dalaman Belediyesi Başkanı Muhammet Şaşmaz ise konuşmasında şunları söyledi;

"Sizlerinde bildiği gibi uzun zamandır açılmış olan Fakültemizin binası olmadığından dolayı öğrenci almamız mümkün olmadı. Her ortamda biraraya geldik, akhvaltılar yaptık, yemek yaptık, istişareler yaptık ama bir ilerleme kaydedemedik. Bu gün gördüğünüz gibi binanın temelini atmak için burada bulunuyoruz. Binanın kaba inşaatını Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar ile birlikte makul bir süre içerisinde yapıp teslim edeceğiz."

Muhasebe ve Vergi uygulamaları normal öğretim birincisi Doğukan Karakuş'a belge ve plaketi Vali Amir Çiçek tarafından takdim edildi. Ardından okul birincisi Doğukan Karakuş mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Mezun olan öğrencilere belgelerinin protokol ve hocaları tarafından verilmesinin ardından Mezuniyet töreni öğrencilerin toplu kep atması ile sona erdi.

(CC-MB-Y)



24.05.2017 11:39:02 TSI

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