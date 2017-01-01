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TOBB Nisan ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı

- Erzurum'da 24 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti





ERZURUM (İHA) - Erzurum'da, Nisan ayı bazında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.09 oranında artarken kapanan şirket sayısı yüzde 300 oranında azaldı. Erzurum'da kurulan şirket sayısı Türkiye toplamında yüzde 0.37, bölge toplamında ise yüzde 13'lük pay gösterdi.

NİSAN DÖNEMİ, ERZURUM VERİLERİ

TOBB Nisan ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Nisan döneminde, Erzurum'da 24 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönemde 1 şirket tasfiyeye girerken, 1 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı. Nisan ayında şirket kapanması kaydedilmedi.

2016 YILI NİSAN DÖNEMİ

TOBB verilerine göre 2015 yılı Nisan ayı ölçeğinde 22 şirket, 14 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşmiş, 1 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edilmişti. Aynı dönem içinde 3 şirket, 1 kooperatif ve 3 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetini durdurmuştu.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

DOSİAD araştırma Merkezince TOBB verileri üzerinden yapılan analizlere göre, Nisan ayında Erzurum'da 24, KUDAKA istatistik Bölgesinde 37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 66, Doğu Anadolu Bölgesinde 185 şirket kuruldu. Ay içinde Erzurum ve KUDAKA Bölgesinde şirket kapanması kaydedilmezken, Kuzeydoğu'da 1, Doğu Anadolu'da ise 14 şirket kapandı.

(ERZ-AT-Y)



24.05.2017 11:39:09 TSI

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