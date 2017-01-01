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Kırklareli'de "Kurumsallaşma ve Sermaye Piyasalarına Giriş" paneli



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi İktisat Öğrenci Kulübünün organizasyonunda "Kurumsallaşma ve Sermaye Piyasalarına Giriş" konulu bir panel düzenlendi.

İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, İİBF Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Oğuz Başol, Yrd. Doç. Dr. Esin Cumhur Yalçın, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşmacı olarak ise Sermaye Piyasaları Uzmanı Arif Ünver, Portföy Yöneticisi Cem Kepenç ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dursun Ali Yaz yer aldı.

Sermaye piyasaları, reel ekonomi ve borsa konularına değinen Sermaye Piyasaları Uzmanı Arif Ünver, "Türkiye'nin en büyük ilk bin şirketinin yüzde 88'i halka açık değil. Bunun nedeni ise şirketlerin sermaye piyasası dediğimiz mecraya girerek şeffaflaşmak istememeleridir. Yani mevcut denetimin daha ileri seviyesinde bir denetime girmek istemiyorlar. Bir diğer sebep ise AR-GE faaliyetlerinin olmamasıdır. Mevcut bankacılık sistemimiz olan 'para piyasaları üzerine fonlama modeli' sermaye piyasaları tarafına kayarsa o fonlamanın vesikası olan hisse senedi piyasası da gelişir" dedi.



"Nerede iş yaparsanız yapın, nerede okursanız okuyun finansı bilmek zorundasınız"

Kaydı para ve farkındalık kavramları üzerinde duran Cem Kepenç ise, "Dünyayı finans şirketleri yönetiyor. Nerede iş yaparsanız yapın, nerede okursanız okuyun finansı bilmek zorundasınız. En basiti, ailenizi geçindirmek için aile bütçesini bilmek zorundasınız. Türev gibi suni yaklaşımlar ile değil, reel sektörle iç içe kendinizi geliştirerek eğitiminizi sürdürmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Panel, konuşmacılara günün anısına plaket verilmesiyle sona erdi.

(KA-Y)



24.05.2017 11:44:47 TSI

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