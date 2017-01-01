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Zonguldak'ta 509 konut satıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:45
Zonguldak'ta 509 konut satıldı
Zonguldak'ta 509 konut satıldı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 2017 yılı Nisan ayında toplam 509 konut satışı gerçekleştirildi. 2016 yılı Nisan ayı konut satışı ise 503 olarak açıklanmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, "Konut Satış İstatistikleri - Nisan 2017" başlıklı istatistikleri paylaştı. Ülke genelinde Nisan ayı itibariyle 114 bin 446 konut satışı gerçekleştirildi. Zonguldak'ta ise bu rakam 509 olarak açıklandı. Karabük'te 411, Bartın'da ise 261 olarak açıklandı.
2017 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta ilk satış 201, ikinci el konut satışı ise 308 olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre ikinci el konut satışı artış gösterirken ilk satış azalma gösterdi. Zonguldak'ta 2016 yılı Nisan ayında ilk satış 207, ikinci el konut satışı 296 olarak açıklanmıştı.
İlk satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılması olarak belirtiliyor. İkinci el satış da ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satması olarak belirtiliyor.
(OA-OA-Y)

24.05.2017 11:45:17 TSI
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