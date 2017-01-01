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Mehmetçikten Kızılay'a kan bağışı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:45
Mehmetçikten Kızılay'a kan bağışı
Mehmetçikten Kızılay'a kan bağışı

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılayı Tekirdağ şubesi işbirliğinde organize edilen kan bağışı kampanyasına İl Jandarma Komutanlığında görevli subay, astsubay ve erler duyarsız kalmadı.
Kampanya kapsamında, Kızılay görevlileri, sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'na kan bağış tırıyla birlikte gelerek kan vermesinde sakınca bulunmayan jandarma personelinden kan bağışlarını kabul etmeye başladı.
Bağış kampanyası çerçevesinde gün içinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan 100 ünite kan bağışı beklendiği kaydedildi.
(YG-MEF-Y)

24.05.2017 11:45:45 TSI
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