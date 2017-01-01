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Alternatif Sahne etkinlikleri sürüyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Alternatif Sahne etkinlikleri kapsamında dans gösterilerine ev sahipliği yaptı.

"Rendimiento de la Cuerda" performans ekibinin gösterisi ile başlayan gecede dans tutkunları, gece boyunca salsa ve bachata müzikleri eşliğinde dans etti. Dans eğitmeni Boğaç Saral ve partnerinin hazırladığı vals gösterisi ile dans gecesi zirveye çıkarken, Free Style Salsa Yarışması ile seyirciler de dansa ortak oldu.



Alternatif Sahne'de sırada "Memleketinde Nazım" oyunu ve Metin Özülkü-Ferda Anıl Yarkın konseri var

Gece alkışlar eşliğinde sona ererken, danstan tiyatroya, konserlerden söyleşilere onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan Alternatif Sahne'de mayıs ayı etkinlikleri kapsamında 24 Mayıs Çarşamba günü "Memleketinde Nazım" oyunu ve 25 Mayıs Perşembe günü Metin Özülkü-Ferda Anıl Yarkın konseri gerçekleştirilecek.

(HLD-Y)



24.05.2017 11:48:22 TSI

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