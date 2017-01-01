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Ereğli'de daha iyi ürün için yararlı böcekler tarlalara salınıyor



(Fotoğraflı)



Özcan Saraç

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde ovada ürünlere zarar veren süne zararlısına karşı koruma amaçlı çiftçiler labaratuvar ortamında yetiştirilen yararlı böcekleri tarlalara bıraktı.

Melicek Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, katılarak yararlı böcekleri tarlaya saldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Orhan Soylu, sünenin salgıladığı salgı maddesi ile buğdayın özünü yok ederek özsüz buğday denilen olaya sebebiyet verdiğini söyledi. Yaklaşık 7-8 senedir ve daha önce de 2002'de uçakla ilaçlama yaptıklarını dile getiren Soylu, "Daha sonraki süreçte bakanlığımız tarafından uçakla ilaçlamanın doğal dengeyi bozması nedeniyle yer aletleri ile mücadele yapıyoruz ve son yıllarda yapılan mücadele ile biyolojik mücadeleyi destekliyoruz. Şu anda ilçemizde yaklaşık 5-6 senedir kimyasal mücadele kullanmadan mücadele ediyoruz" dedi.

Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ise eskisi gibi böcek kalmadığını ifade ederek, "Hava şartlarından mı doğa şartlarından mı ya da iyi mücadele etmekten mi bilemiyoruz ama adeta tükenme noktasındalar. Tabii bizim eskiden yaptığımız mücadeleleri şu anki nesil bilmez. Biz neler çektik bu böceklerden. Metrekareye belki yüz tane, iki yüz tane geldiği zamanları biliriz biz. Gerçekten de Tarım Müdürlüğümüz iyi iş çıkartıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, organik bir mücadele olacağını ve buğday ve tahıldaki zararlılara karşı sonuçları itibariyle iyi olacağını belirterek, bütün çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından laboratuvar ortamında yetiştirilen parazitoit isimli yararlı böcekler tarlalara salındı.

(ÖS-FM-Y)



24.05.2017 11:50:57 TSI

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