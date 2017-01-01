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Dezavantajlı öğrencilere İngilizce kursu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, kentte dezavantajlı gençlerin yararlanması için ücretsiz İngilizce kursu açtı.

Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı gençlerin İngilizce öğrenme isteğine sessiz kalmadı. Bu kapsamda Diyarbakır'a gelen bir İtalyan öğrenci ile anlaşan dernek, kentteki dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce dersi vermeye başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dernek bünyesinde iki aş sürecek yoğunlaştırılmış İngilizce kursu vereceklerini söyledi. Suvari, "Haftanın 2 günü ve 3'er saat olarak gerçekleştirilecek kursta, İtalya'dan gelen bir gönüllü ile derslerimizi yürüteceğiz. Kayıtlarımız alındı, temel düzeyde İngilizce dersleri cumartesi-pazar günleri 16.00-18.00 saatleri arasında, orta düzeyde İngilizce dersleri salı-perşembe günleri 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruları almaya devam ediyoruz. Ücretsiz İngilizce kurslarına devam edeceğiz" dedi.

(YRT-MP-Y)



24.05.2017 11:51:15 TSI

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