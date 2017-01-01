ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnşaat sektöründeki demir-çelik tartışması

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:52
İnşaat sektöründeki demir-çelik tartışması
İnşaat sektöründeki demir-çelik tartışması
- Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş:
- " Demir-çelik konusumdaki oyuna gelmeyelim"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili, TOBB Meclis Üyesi, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Türkiye'de yaşanan demir sıkıntısına dair yapılan açıklamalara dikkat çekti. Karataş , "Demir-Çelik konusunda da oyuna gelmeyelim ve oyunu bozalım" dedi.
Metal işkolu içinde ana sanayiyi oluşturan demir-çelik sektörünün, birçok sektöre girdi sağladığı için sanayinin lokomotif sektörü niteliği taşıdığını söyleyen Karataş, Demir-Çelik 1960'lara değin tüm diğer sektörleri denetim altında tutan üstün, baskın sektör olduğunu söyledi. Bu özelliğini iilerleyen yıllarda yitirdiyse de, hala ekonominin kilit sektörü olma özelliğini koruduğunu kaydeden Karataş, . İnşaattan otomotive, savunmadan elektroniğe kadar birçok sektörün üretimi demir-çelik sektörüne bağlı olduğunu ve bu nedenle de stratejik özellikler taşıdığını hatırlattı.
" Tartışmalar Yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor "
Sektör yetkililerince Türkiye'de yaşanan demir sıkıntısına dair yapılan açıklamalara ve spekülasyon haberlerinin yanlış bilgilendirilmeden kaynaklandığını hatırlatan Karataş, Dünya Çelik Derneği (WorldSteel) 'nin 2015-2016 Dünya Ham Çelik Üretimi Raporunu örnek gösterdi. Ekonominin küreselleşmesine paralel olarak demir-çelik üretiminin de son yıllarda küreselleştiğini, işbirlikleri, birleşmeler ve satın almaların yoğunlaştığını kaydeden karataş, öte yandan ABD, Avrupa, Japonya'nın özelliklerini yitirdiğini ifade etti. Çin'in dünya pazarında ilk sırada yer alırken, yeni gelişen ülkelerin ve doğu bloku ülkelerinin pazar payının giderek arttığını, buna karşılık sanayileşmiş ülkelerin üretimden aldıkları payın azaldığına dikkat çeken Karataş, " Bu rapora göre dünya çelik üretiminde 8.sırada olan ülkemiz; Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci durumda olmasına rağmen; üretimini 2016 yılında bir önceki yıla yani 2015 yılına göre; ton bazında % 1.4 eksi (-) değişim gösteren Almanya'nın, bu anlamda %5.2 artı (+) değişim göstererek önüne geçmiştir. Diğer bir deyişle; 2016 yılında dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında sadece Çin, Hindistan, Türkiye ve Ukrayna'nın ham çelik üretiminde artış gözlenmiştir. Öte yandan 2017 yılı için Çin'in iç tüketiminin artmasıyla birlikte üretimini kendi pazarına yönlendirdiğini gözlemlemekteyiz. Bu da fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltacak ve bu dönemde Çin yurtiçi piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, küresel piyasalardaki konumunu daha da güçlendirecek ve dolayısıyla, ihracatını arttıracaktır. Aslında tam olarak bizim yapmamız gereken şey de budur. Bunu görmek zorundayız ve enseyi yine karartmadan adımlarımızı buna göre atmak ve demiri ithal etmek durumuna düşürülmek üzere, global piyasada planlanan bu karaborsa oyunlarına gelmemeli ve "Yerli Malım, Yerli Param" sloganını aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Hele ki; kentsel dönüşümün tüm ülkede hız alıp, koşmaya başladığı, devlet yatırımlarının arttığı şu dönemde Unutmamalıyız ki; Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır ve ülkemizin yüz ölçümünün % 42'si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Yapılması gereken en önemli önlem; bu ne idüğü belirsiz, kalitesinden asla emin olamayacağımız ithal inşaat çeliği tuzağına düşmemek olacaktır. Buradan yeri gelmişken üreticilere bir kez daha sesimizi duyurmak isterim ki; inşaat sektöründe % 100 yerli malı demek "869" barkod numarası ile başlayıp, üretimi Türkiye'de Türk işçileri tarafından yapılmış ürün demektir. Bunları kullanmak zorundayız ve Türkiye'de ambalajlanıp 869 barkodu ile piyasaya sürülen, yurtdışında üretilen ürünlerde vardır bu konuda da ayrıca çok dikkatli olmalıyız." dedi.
"İnşaat sektöründe üretimlerin artacağı aşikar"
Osmangazi Köprüsünün yeni bittiğini, İstanbul-İzmir karayolu yapımına başlandığını, başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerce ada bazında kentsel dönüşüm master planları hazırlandığını ve üretime geçilmeye başlandığını kaydeden Karataş , 2017 yılında inşaat sektöründe üretimlerin artacağının aşikar olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiye Çimento Sanayindeki üretimin, geçen yıla oranla yaklaşık %10 artış gösterdiğini, 2014 yılında 1.133 milyar dolarlık ihracat ile dünyada en fazla çimento ihracatı yapan Türkiye'nin şu anda Avrupa'da lider konumunda ve dünyada da 6.sırada olduğunu kaydeden Karataş " Türkiye , Japonya ve Rusya'nın önündedir. Bu da inşaat sektöründe yatırımların dolayısıyla da demir-çelik satışlarının artacağının diğer bir göstergesidir. " dedi.
"Büyük ülkeler hurda demiri çekerek ihtiyacı artırdı"
İnşaat Sektörünün sıkıntılı olduğu şu dönemde dünyadaki büyük ülkelerin üreticilerinin, hurda demiri çekerek piyasadaki demir ihtiyacını arttırdığını hatırlatan deDiz Karataş, Türkiye'nin Amerika ile yapılan bir anlaşması bulunduğunu, bunun da ciddi bir demir talebi olacak anlamına geldiğini kalydetti. Karataş şöyle devam etti: " Üretim ihracata yöneldi, şu dönem de iç pazar bu yüzden daraldı. Referandum sürecinden dolayı, malum adetimizdir, seçim bitsin, bayram geçsin; yurtiçi piyasalarında müteahhitler, inşaat faaliyetleri gösteren, orta ölçekli hatta büyük ölçekli firmalar bile beklemede kaldı ve üreticiler de İnşaat çeliğini; yurtdışına gönderdiği için; miktar azaldı, fiyat yükseldi. Ama bunların hepsi geçici bir durumlardır, yakında arz-talep dengesini bulacaktır. Yeter ki; şu dolara da kafayı takmayalım. Kaldı ki; dolar düşerken, demir ham madde fiyatı yükseldiğini şu dönem hepimiz gördük. Yetkililer bile bu duruma açıklık getiremezken, vatanı gerçekten seven bizlerin yapmamız geren tek şey; büyümeye odaklanıp, yatırımlarımıza yerli üretim kullanarak devam etmemiz ve işimize bakmamız gerektiğidir. Çocuklarımızın geleceği ve aydınlık yarınlarımız için farkında olmalı, farkındalık yaratmalı, okumalı, anlamalı ve çok çalışmalıyız. Yani bir cümle ile özetlersek çözüm: Üretimi arttırıp, serbest piyasa dinamiklerinde arz- talep dengesinin oturması için süre vermek gereğidir.

24.05.2017 11:52:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya'nın onaylı tek atık getirme merkezi Konyaaltı'nda
YEREL

ANTALYA'NIN ONAYLI TEK ATIK GETİRME MERKEZİ KONYAALTI'NDA
Gasbı &quot;şaka&quot; zannetti
YEREL

GASBI "ŞAKA" ZANNETTİ
Döşemealtı'nda Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum Projesi
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA HUZURLU MAHALLE HUZURLU TOPLUM PROJESİ
Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri kontrolleri sıklaştırdı
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ KONTROLLERİ SIKLAŞTIRDI
Otomobilin çarptığı Rus turist öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RUS TURİST ÖLDÜ

Hindistanlı acenteler Antalya'da buluşacak
YEREL

HİNDİSTANLI ACENTELER ANTALYA'DA BULUŞACAK

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü
YEREL

ANTALYA'DA FALEZLERDEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
&quot;Hiçbir genel başkan 'Bu cephenin adayı falan olmalı' diyemez&quot;
YEREL

"HİÇBİR GENEL BAŞKAN 'BU CEPHENİN ADAYI FALAN OLMALI' DİYEMEZ"
Asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı
YEREL

ASANSÖR KABİNİNİN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI
Çevreci çiftin katilinden madenciye &quot;yakarım&quot; mektubu iddiası
YEREL

ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİNDEN MADENCİYE "YAKARIM" MEKTUBU İDDİASI

GÜNCELLEME - Antalya'da &quot;köpek gezdirme&quot; cinayeti
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ
ATSO Devlet Destekleri Zirvesi'ne büyük ilgi
YEREL

ATSO DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ'NE BÜYÜK İLGİ
Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak
YEREL

MANAVGAT ŞELALESİ MANGA KONSERİYLE AÇILACAK
Büyükşehir'den Giritliler evi ve otopark açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GİRİTLİLER EVİ VE OTOPARK AÇIKLAMASI
Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN YIL SONU KERMESİ
Buğdayda iyi verim beklentisi
YEREL

BUĞDAYDA İYİ VERİM BEKLENTİSİ
Uluslararası Medya Forumu
YEREL

ULUSLARARASI MEDYA FORUMU
FETÖ sanığı eski şube müdürü hakkında dava
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA
Kırşehirliler piknikte buluştu
YEREL

KIRŞEHİRLİLER PİKNİKTE BULUŞTU
Büyükelçi Cooter: &quot;Antalya'nın güneşine talibiz&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ COOTER: "ANTALYA'NIN GÜNEŞİNE TALİBİZ"
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi
YEREL

AKMEK'TEN 8. YILSONU SERGİSİ
Büyükşehir'den hastalara yardım eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HASTALARA YARDIM ELİ
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR
Antalya'da babasını bulamayınca oğlunu kaçırdılar
YEREL

ANTALYA'DA BABASINI BULAMAYINCA OĞLUNU KAÇIRDILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

O ŞİMDİ ÇOK ÜNLÜ

 1
  • 2 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 3 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 4 Yeşim eridi bitti!