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İzmit'te yeşil alanlar ilaçlanıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit'te yabani otlara karşı yeşil alanlarda ilaçlama yapılıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şehrin dört bir yanında başlatılan yabani ot ilaçlaması Eylül ayına kadar devam edecek.

Yetkililer, yabani ot ilaçlamasının mevsim şartlarına göre yürütüleceğini belirterek, " Bazı yerlerde bu iş her ay tekrarlanacak. Çalışma ile yabani otlardan kaynaklı görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olunacak" dediler.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:55:53 TSI

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