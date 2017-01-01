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ASTOP heyeti İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Saim Alpaslan, beraberinde heyetle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek Ağrı'nın sorunlarını konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılan ziyarete ASTOP Başkanı Saim Alpaslan ile birlikte ASTOP Yönetim Kurulu üyesi ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ağrılı işadamları Cemalettin Öztürk, Şinasi Ünsal ve Nimetullah Kaya ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci katıldı.

Ziyaretten dolayı Soylu heyete teşekkür etti. Referandum sonuçlarının ve Ağrı'nın sorunlarının konuşulduğu toplantıyı değerlendiren ASTOP Başkanı Saim Alpaslan "Öncelikle Sayın Bakanımız Süleyman Soylu beyefendinin tüm Ağrılı hemşerilerimize selamını iletmek istiyorum. Kendisi ile Ağrı Belediyesinin önümüzdeki süreçte yapmayı planladığı projeler hakkında konuştuk. Projelerin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek kendisinden destek istedik. Bununla birlikte referandum sonuçlarını değerlendirdik. Ağrı'nın huzurlu bir kent olduğunu ve terör yerine yatırım ve istihdamlarla anılması için önemli taleplerde bulunduk" dedi.

Heyette yer alan iş adamlarının da Ağrı'ya yapılacak projelere destek olmak için üstlerine düşeni yapacaklarını söyledikleri toplantıda, ayrıca köy yollarının asfaltı ve köy içi parke yapımı konusunda İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından Bakan Soylu'ya bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, bu bilgilendirme sonrasında Valiliğin köylere yaptığı yatırımlar dolayısı ile Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Ağrı heyetinin Ankara'da başka ziyaretlerde de bulunması bekleniyor.

(AG-AT-Y)



24.05.2017 11:58:57 TSI

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