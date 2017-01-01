ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ASTOP heyeti İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:58
ASTOP heyeti İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
ASTOP heyeti İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Saim Alpaslan, beraberinde heyetle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek Ağrı'nın sorunlarını konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılan ziyarete ASTOP Başkanı Saim Alpaslan ile birlikte ASTOP Yönetim Kurulu üyesi ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ağrılı işadamları Cemalettin Öztürk, Şinasi Ünsal ve Nimetullah Kaya ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci katıldı.
Ziyaretten dolayı Soylu heyete teşekkür etti. Referandum sonuçlarının ve Ağrı'nın sorunlarının konuşulduğu toplantıyı değerlendiren ASTOP Başkanı Saim Alpaslan "Öncelikle Sayın Bakanımız Süleyman Soylu beyefendinin tüm Ağrılı hemşerilerimize selamını iletmek istiyorum. Kendisi ile Ağrı Belediyesinin önümüzdeki süreçte yapmayı planladığı projeler hakkında konuştuk. Projelerin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek kendisinden destek istedik. Bununla birlikte referandum sonuçlarını değerlendirdik. Ağrı'nın huzurlu bir kent olduğunu ve terör yerine yatırım ve istihdamlarla anılması için önemli taleplerde bulunduk" dedi.
Heyette yer alan iş adamlarının da Ağrı'ya yapılacak projelere destek olmak için üstlerine düşeni yapacaklarını söyledikleri toplantıda, ayrıca köy yollarının asfaltı ve köy içi parke yapımı konusunda İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından Bakan Soylu'ya bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, bu bilgilendirme sonrasında Valiliğin köylere yaptığı yatırımlar dolayısı ile Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Ağrı heyetinin Ankara'da başka ziyaretlerde de bulunması bekleniyor.
(AG-AT-Y)

24.05.2017 11:58:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sağanak yağış şehit ailesini evinden etti
YEREL

SAĞANAK YAĞIŞ ŞEHİT AİLESİNİ EVİNDEN ETTİ
Taşlıçay'da yıl sonu sergisi
YEREL

TAŞLIÇAY'DA YIL SONU SERGİSİ
Ağrı daire sayısı en az olan il
YEREL

AĞRI DAİRE SAYISI EN AZ OLAN İL
Ağrı KYK yurtlar arası badminton yarışması
YEREL

AĞRI KYK YURTLAR ARASI BADMİNTON YARIŞMASI
Ağrılılar şimdiden kışa hazırlanıyor
YEREL

AĞRILILAR ŞİMDİDEN KIŞA HAZIRLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!