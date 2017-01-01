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Osmangazi ramazana hazır

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:00
Osmangazi ramazana hazır
Osmangazi ramazana hazır
- Osmangazi Belediyesi, iftar sofraları ve erzak yardımları ile de on binlerce vatandaşa ulaşacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, ramazan hazırlıklarını tamamladı. Belediye, ilçenin çeşitli yerlerinde kurulacak iftar sofraları ve erzak yardımları ile de on binlerce vatandaşa ulaşacak.
11 ayın sultanı ramazan boyunca Karaman Mahallesi Ziraat Parkı'nda Ramazan Sokağı kurulacak. Osmangazi Belediyesi, vereceği iftar yemekleri ve erzak yardımları ile de ramazanın manevi zenginliğini sofralara taşıyacak. Ziraat Parkı'nda kurulacak Ramazan Sokağı'nda 23 stant yer alacak ve her stantta bir hemşeri derneği kendi yöresine ait lezzet ve kültürleri vatandaşlara sunacak. Hacivat Karagöz orta oyunu, fasıl ve illüzzyon gösterileri sunulacak.
Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kuracağı iftar sofraları ile her gün yaklaşık 2 bin kişiye iftar verecek olan Osmangazi Belediyesi, ayrıca Somuncu Baba Evi'nde her gün somun ve çorba ikramı yapacak. Bütün bunların dışında ramazan ayında 10 bin ihtiyaç sahibi aileye de erzak yardımında bulunulacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da bu iftar yemeklerine katılarak orucunu vatandaşlarla birlikte açacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yıl ihtiyaç sahibi 10 bin vatandaşımıza erzak yardımında bulunacağız. Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde her gün ortalama 2 bin kişiye iftar vereceğiz. Somuncu Baba Fırını'nda üretilen ekmekler her gün 7 bin 500 vatandaşımıza dağıtılacak. Aynı zamanda restorasyonunu yaptığımız Somuncu Baba Evi ve Fırını'nda her gün somun ve çorba dağıtımımız olacak" dedi.
(MŞ)

24.05.2017 12:00:10 TSI
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