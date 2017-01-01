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Mut'ta patpat motoru ve motosiklet kullanıcılarına seminer

- Mut ilçe Jandarma ve Bölge Trafik işbirliğiyle, ilçede meydana gelen halk arasında patpat olarak bilinen zirai araçların ve motosikletlerin neden olduğu kazaların önüne geçebilmek amacıyla trafik bilgilendirme semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut İlçesinde patpat olarak tabir edilen tarım araçlarının amacı dışında kullanılmasının yolaçtığı kazalar konusunda seminer düzenlendi.

Mut ilçe Jandarma ve Bölge trafik işbirliğiyle, ilçede meydana gelen halk arasında patpat olarak bilinen zirai araçların ve motosikletlerin neden olduğu kazaların önüne geçebilmek amacıyla trafik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Mut Ziraat Odası Konferans salonunda düzenlenen trafik bilgilendirme seminerine J.Asb.Bçvş.J.Trf.Tim Komutanı Bülent Şimşek, J. Vi. Kd. Çvş. Alparslan Büyükkılıç, İlçe Bölge trafik komiseri Tayfur Kolukısa, köy muhtarları ve patpat (çapa) motoru kullanıcıları katıldı.

Trafik seminerini sunan Mut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Astsubay Bülent Şimşek, ilçe genelinde son bir yılda meydana gelen kazalara dikkat çekti. Şimşek, 2016 yılında toplam kaza sayısının 81 iken 2017 yılında son beş ayda ise toplam kaza sayısının 26 olduğunu belirterek, akşamları patpat motorlarının trafiğe çıkmasının kesinlikle yasak olduğunu ifade etti.

Bölge Trafik Komiseri Tayfur Kolukısa ise, patpatların asıl üretim ve kullanım amacının bahçe ve tarla işleri olduğunu bu amaç dışına da asla çıkılmaması yönünde patpat kullanıcılarını uyardı.

Seminer daha sonra soru cevap şeklinde sona erdi.

(HSÇ-Y)



24.05.2017 12:02:15 TSI

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