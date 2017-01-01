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TCDD'den yüksek volt elektrik uyarısı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:06
TCDD'den yüksek volt elektrik uyarısı
TCDD'den yüksek volt elektrik uyarısı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi 6. Bölge müdürlüğü yüksek volt elektrik akımı hakkında uyarıda bulundu.
Ulukışla -Çiftehan arasındaki demir yolu elektrifikasyon hattına 27 bin 500 volt elektrik akımı vereceğini duyurdu.
TCDD 6. Bölge müdürlüğünde yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde;
"İnşaatı tamamlanan Ulukışla- Çiftehan arası demir yolu hattına Eketirifikasyon hattına 01.06.2016 tarihinden itibaren 27 500 volt gerilim verilecektir. Elektrikli havai tren hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olup sayın halkımıza önemle duyurulur."
(MB-YE-SK)

24.05.2017 12:06:26 TSI
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