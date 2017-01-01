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Kdz. Ereğli TSO yönetimi TOBB genel kurulunda



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 73. Genel Kurulu'na katılmak için Ankara'ya gitti. TSO Başkanı Yaşar Tetiker genel kurul sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme yaptı.

TOBB 73. Genel Kurulu, 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da toplandı. 81 vilayetten TOBB delegelerinin Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Genel Kurul, öğleden sonra TOBB delegeliğinde 10 yılı dolduran üyelere Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bakanlar, ana muhalefet Partisi ve muhalefet partisi lider ve temsilcilerinin katılımıyla Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni ile devam etti.

TOBB'un Ankara'da yapılan genel kuruluna Kdz. Ereğli'den, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker, Başkanvekili Sertan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici, Mehmet Remzi Alim, Abdurrahman Çınar ve Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar katıldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker genel kurulan gelen Başbakan Binali Yıldırım ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Tetiker, Başbakan Yıldırım'a genel sıkıntılardan bahsederek, kendisinden görüşme talebinde bulundu. Mali genel kurulun sakin bir havada ve güzel geçtiğini anlatan Tetiker, Türkiye'nin 81 vilayetinden ticaret ve sanayi odalarının başkan ve yöneticileri ile birlikte kendilerinin genel kurula katıldıklarını vurguladı.

(VK-RFK-Y)



24.05.2017 12:06:29 TSI

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