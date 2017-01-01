Niğde Belediyespor iç transferde 5 oyuncusu ile tekrar anlaştı
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor iç transferde 5 futbolcusu ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bayram Özmen, transfer konusunda ilk başta iç transferlerini bitirip daha sonra dış transfere başlayacaklarını söylemesinin ardından Niğde Belediyespor'da oynayan 5 futbolcu ile tekrardan sözleşme imzalayarak futbolcularla anlaşma sağladı.
Uğur Ayhan ve Taner Yılmaz ile görüştükten sonra anlaşma sağlayan Niğde Belediyespor, bugün de yedek kaleci Muzaffer Sarı İbrahim, Gökhan Özer ve Hakan Çevik ile de görüştükten sonra anlaşma sağladı. Kulüp 2017-2018 sezonu için futbolcularla yeniden sözleşme imzalayarak iç transferde 5 futbolcu ile anlaşmaya vardı.
(MB-YE-SK)
24.05.2017 12:06:48 TSI
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