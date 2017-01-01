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KTO Karatay'da Çocuk Eğitimi Günleri yapıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:07
KTO Karatay'da Çocuk Eğitimi Günleri yapıldı
KTO Karatay'da Çocuk Eğitimi Günleri yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'da ilk ve tek olan KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM) ile 3EN Eğitim şirketinin iş birliğiyle "Farklı Bakış Açılarıyla Eğitim Günleri" programı düzenlendi. "Eğiticiler Eğitimi" formatında yapılan programda 16 atölye, 3 seminer, piyano resitali ve tiyatro gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.
Programa 6 ilin devlet ve özel okul yöneticileri, psikolojik danışman ve rehberler, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve çeşitli branşlarda çalışan 153 kişi katıldı. Ankara, İstanbul, Aydın, Kocaeli ve Konya gibi illerin yüksek öğretim kurumlarından öğretim üyeleri, Türk Beyin Takımı, Selçuklu Belediyesi Değerler Eğitimi Projesi yöneticileri ile müzik, tiyatro, duygusal yetenekleri geliştiren terapotik kart eğitmeni gibi farklı konularda uzmanlığı olan özel ve resmi kurum eğitmenleri tarafından atölye çalışmaları düzenlendi.
Konya Güzel Sanatlar Eğitimi Derneğinde müzik öğrenimi gören 4-6 yaş arasındaki çocuklar tarafından verilen piyano resitali ve Çınar Sanat Atölyesinin tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi. Yoğun atölye çalışmalarının yer aldığı programda Dünya Zeka Oyunları Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden Türk Beyin Takımı ekibi ile zeka oyunları uygulandı. "Robot Atölyesinde" robotik uygulamalar, "Bilimin Arka Bahçesi Atölyesinde" çocukların ilgisini çekecek materyaller sergilendi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden gelen ekiple birlikte "DNA Atölyesinde katılımcılar, kendi DNA'larını izole edip incelerken basit yöntemlerle kendi DNA'larını görebileceklerini keşfettiler. "Terapotik Kart Atölyesinde" çocukların yaşadıkları acı deneyimleri keşfetmek için kartların nasıl kullanılacağı katılımcılara anlatıldı. "Değerler Eğitimi Atölyesi"nde ise katılımcılarla projeler üretildi.
KARÇEM'in çocuk eğitimine ilişkin bilimsel ve kültürel etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
(US-FM-Y)

24.05.2017 12:07:27 TSI
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