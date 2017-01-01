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Kütahya'da Şed Kuşanma töreni ve Mesleki Eğitim Fuarı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Ahilik ve Şed Kuşanma' töreni düzenlendi.

Belediye eski Kültür Sarayındaki törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger yaptı.

İlk defa şed kuşanma töreni düzenlendiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi nitelikli insan gücü sahibi olmaktır. Nitelikli insan gücü sahibi olmanın en önemli belirleyicisi ise mesleki ve teknik eğitime verilen önemdir. Ahilik kültürü, meslek ahlakının tarihimizdeki en önemli örneğidir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenirlik gibi değerlerin tekrar hayat bulması iş ve ticaret dünyasına dinamizm kazandıracaktır. Öğrencilerimize sadece akademik ve mesleki eğitim vermekle yetinmeyip, ahilik kültürümüzün meslek ahlakıyla donatmak gayretindeyiz" dedi.

Çıraklık eğitimin zorunlu hale getirildiğini aktaran Dülger, "Bakanlığımız, Mesleki Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren; Çıraklık eğitim, zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. En az ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ilköğretim mezunu olanlar ile 19 yaş ve üstü olanlar Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olabilecektir. İşletmede beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitime katılan öğrenciler ile mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenen net asgari ücretin yüzde 30'unun, işletmenin büyüklüğüne göre 1/3 veya 2/3 oranı devlet tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimizin 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması zorunluluğu getirilmiştir. Ustalık eğitimini bitiren öğrenciler, aynı zamanda 'İşyeri Açma Belgesi' alabilecekleri gibi fark derslerini tamamlamaları halinde 'Meslek Lisesi Diploması' alarak yükseköğretime devam edebilme hakkına da sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Törende ahilik, Ahi Evren, şed kuşanma, Kütahya şed törenleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler veren Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler, "Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olan Kütahya ahilikte ilk 6 merkez arasındadır. Bu yönüyle değerlendirilmeli ve buna imkan sağlanmalıdır" dedi.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Ahilik ve şed kuşanma' temalı tiyatro izleyenlerden büyük beğeni topladı.



"Geleceğe onlar sayesinde daha ümitle bakıyoruz"



Törende öğrencilere iş yeri belgelerini verip tebrik eden Vali Ahmet H.Nayir, "Sözlerin en güzelini tiyatral bir anlatımla öğrencilerimiz vermiş oldular. Gördük ki ahlak ilkelerini inanarak, özümsemiş olarak burada bütün öğrencilerimize, bize tarih ve bugün bağlantısını da sağlayarak en güzel şekilde ifade ettiler. Almış oldukları eğitimden sonra bunları hayat düsturu yaparak, bütün ömürleri boyunca doğruluğun, iyiliğin, çalışkanlığın sembolü olacak şekilde bu tiyatroyu da hatırlayarak hayatlarını buna göre dizayn edecekler. Bizler gençlerimizden ümitliyiz. Geleceğe onlar sayesinde daha ümitle bakıyoruz. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Ahmet H.Nayir, şed kuşanma töreninin ardından Sevgi Yolu'nda düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı proje ve çalışmalarını sergilediği stantları tek tek inceleyen Vali Ahmet H. Nayir, "Stantlarda öğrencilerimizin yaptıkları ve ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri çok mutlu etti. Hakikaten oldukça başarılı çalışmalar yapılmış. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılı çalışmalarını eğitim hayatının ardından atılacakları iş hayatlarında da sürdürürler" dedi. (EFE)



24.05.2017 12:08:08 TSI

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