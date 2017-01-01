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Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinden mezun olan 44 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, eğitimin milletlerin varoluş mücadelesinin en temel taşı olduğuna vurgu yaptı.

Özdemir, "Çocuklarına gençlerine iyi eğitim ortamı sağlamış milletler, her zaman başarılı ve her alanda söz sahibi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi olarak bugün, 44 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu, aynı zamanda yaklaşık 4 yılı beraber geçirdiğimiz öğrencilerimizden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşamaktayız.

Kıymetli velilerimiz, 4 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı bugün okulumuzdan mezun ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler acısıyla tatlısıyla, öğrencilerimizle 4 yıl beraber olduk. Onları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmadık. Okullar açıldığında hocam çocuklarınız geldi dendiğinde büyük bir sevinç duyduk. Ne mutlu ki sizlere böyle evlatlara sahipsiniz. Unutmayalım eğitim ailede başlar. Çocuklarınızı yetiştirip bugünlere getirdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Öğrencilerimizin yetişmesinde, onların hayata hazırlanmasında en büyük pay sahibi olanlar öğretmenlerimizdir. Bizler, öğrencilere iyi bir eğitim vermenin yanında onları öncelikle iyi bir insan olarak yetiştirmenin çabasında olduk. Okulumuzun pansiyonlu bir okul olması, bize yüklenen sorumluluğu kat ve kat artırmıştır. Ben bu sorumluluğu paylaşan, bu yükü omuzlayan okulumuzda görev yapan idareci ve öğretmenlerimize, başka okullarda görevli olup okulumuzda derse giren öğretmenlerimize ve pansiyonlarımızda nöbet tutarak bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Müdür Özdemir," Sevgili öğrencilerimiz, yaklaşık 4 yıl süren beraberliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Acısıyla tatlısıyla 4 yılı tamamladık. Okulumuz olarak sizlere en iyi eğitimi, en iyi barınma imkânı vermenin çabasında olduk. Mekânları güzelleştiren fiziki ortamlar değil, içinde yaşayan insanlardır. Okulumuz da burada görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzelleşti. Hepinizin hayalleri ve idealleri var. Bu ideallerin peşini bırakmayın. Siz bu hayalleri gerçekleştirecek insanlarsınız. Çünkü sizler bu hayalleri gerçekleşirken, ilham alacağınız köklü geçmiş ve medeniyete sahip bir gençliksiniz. Bu gün okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri mezun olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncellikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Daha sonra okuldan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni hazırlandı. Mezuniyet töreninde okul birincisi Esra Ertan okul mezuniyet kütüğüne plaketini çaktı.

Törende ilk 3'e giren öğrencilere Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından plaket ve başarı belgesi verildi. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilk üç dereceye giren öğrencilere gram altın hediye etti. Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından, davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.(MA-EFE)



24.05.2017 12:08:31 TSI

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