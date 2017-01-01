Beyşehir'de bilim fuarı açılışları
(Fotoğraflı)
Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 farklı okulda TÜBİTAK bilim fuarı açılışları gerçekleştirildi.
Beyşehir'de, Fetullah Bayır Fen Lisesi ile TOKİ ve Gazi Ortaokulu'nda açılan TÜBİTAK bilim fuarlarında, öğrenciler bilimsel çalışmalarını ve projelerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar, açılışın ardından gezilirken katılımcıların beğenisini topladı. Protokol mensupları, stantlarının başında öğrencilerden sergilenen projeler hakkında bilgiler alırken, başarı dileğinde bulundu.
Her üç okulda gerçekleştirilen açılış programlarına, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, daire amirleri, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(ARÖ-FM-Y)
24.05.2017 12:09:23 TSI
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