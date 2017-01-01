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Beyşehir'de 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konferansı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" konulu konferans gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beyşehir Şubesi tarafından Haziran ayında yapılacak lisans yerleştirme sınavına (LYS) girecek öğrencilere yönelik zorlu sınav öncesinde moral ve motivasyon amaçlı olarak konferans düzenlendi. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan katıldı. Türkiye Gençlik Vakfı Beyşehir Şubesi Başkanı Osman Özcan, açılış konuşmasında TÜGVA'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair her ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafından yer alacak olan bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulmuş gençlik vakfı olduğunu, bir gençlik hareketi olduğunu belirtirken yürütecekleri çalışmalarından söz etti.

Konuşmaların ardından başlayan konferansında salonu dolduran lise öğrencilerine seslenen Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, kendine özgü sunumunda değindiği konularla gençlerin dikkat ve ilgisini üzerinde topladı. Başarının sırrı hakkında öğrencilere püf noktaları veren Aslanhan, aile-evlat ilişkilerinden, günümüz gençlerine, sınav kaygısının nasıl aşılacağı ve internet zararlarına kadar gençlerin ilgisini çekecek birçok konuya değindi. Türkiye'de herkesin, özellikle genç neslin kısa yoldan köşe dönmeye özendiğini, kimsenin artık alın teri ve gözyaşı döküp başarılı olmak istemediğini anlatan Aslanhan, "Gecenin 1'inde, sabahın 5'inde, 6'sında ders kitaplarınızın, soru bankalarınızın, denemelerinizin, yaprak testlerinizin, özet çıkardığınız o küçük kağıtların üzerinde alın teri ve gözyaşınız yoksa, vallahi de billahi de başarılı olamazsınız" diye konuştu.

Başarılı olmanın kolay olmadığını, çok çalışmak, alın teri ve emek gerektirdiğini anlatan Aslanhan, Türkiye'deki gençlerin en büyük probleminin hedefsizlik olduğunu söyledi. "Hedefiniz yoksa, sabah kalkışınız bile ofsayt" diyen Aslanhan, "Allah bilir ananız bu sabah sizi zorla kaldırmıştır. Gece geç saatlere kadar sizi yatağa sokmayacak bir hayaliniz ve bir idealiniz yoksa lütfen yaşayıp yaşamadığınıza bir bakın" dedi. Aslanhan, gençlerin televizyon alışkanlıklarına da dikkat çekerek, "Gerçekten başarılı olmak isteyen, büyük hedefleri, hayalleri olan var da günde bir dakika bile televizyon izliyorsa, yalan söylüyor, kendini kandırıyordur" ifadelerini kullandı.

Konferansa, Türkiye Gençlik Vakfı Beyşehir Şubesi Başkanı Osman Özcan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

(ARÖ-FM-Y)



24.05.2017 12:13:39 TSI

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