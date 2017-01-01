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Öğretmenlerden muhteşem tiyatro gösterisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:13
Öğretmenlerden muhteşem tiyatro gösterisi
Öğretmenlerden muhteşem tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Ezogelin Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Tiyatro Topluluğunun Sahnelediği "Beni Deli Etme" adlı tiyatro oyunu Gaziantep seyircisinin büyük beğenisini kazandı.
Şahinbey ilçesinin ikinci halk eğitim merkezi olarak bu yıl faaliyet göstermeye başlayan Ezogelin Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan, Genel Sanat Yönetmenliğini Erol Topal'ın yaptığı ve 25 tiyatro sever öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk, Toplam üç kez sahnelenen "Beni Deli Etme" adlı oyun iki binin üzerinde seyirciyle buluşarak bir rekor kırdı. Komedi dozunun yüksekliği ile seyirciyi kahkahaya boğdu. Oyuna İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tüfekçi, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Birçok kurumun amiri olmak üzere yoğun bir protokol katılımı gerçekleşti. Oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Erol Topal, Daha önce 6 yıl Sahinbey Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde tiyatro çalışmalarında bulunduklarını, 150'nin üzerinde öğretmeni tiyatro sertifikası sahibi yaptıklarını ve her sene Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere iki perdelik oyunlar sahnelediklerini söyledi. Öğretmenlerin sadece okulda ders veren insanlar olmadıklarını, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına da ne derece katkı sağladıklarını göstermenin verdiği mutluluğu yaşadıklarını belirten Erol Topal, oyunlarına uzun soluklu hazırlandıklarını, sahneye amatör ruhla, seyirciye profesyonel lezzet veren oyunlar sahneye koyduklarını, bunun için SANKO Holding, Tadım Kuruyemişleri, Deva Hastanesi ve Okulları, Kıyak Yayıncılık, Logos Eğitim Teknolojileri, Ada Avangarde gibi önemli kurumların sponsorluk desteğini alarak, hiçbir masraftan kaçınmadıklarını, bununda kaliteyi beraberinde getirdiğini ifade etti. Kayseri Belediye Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdiğini, Giresun Ve Yozgat Belediye Şehir Tiyatrolarında Yönetmenlik ve Oyunculuk yaptığını, 25 yıldır tiyatroya gönül veren bir insan olduğunu vurgulayan Erol Topal, en büyük amacının Gaziantep gibi bir sanayi şehrinde, insanların işten eve, evden işe gidip gelen bir kısır döngünün dışına çıkararak, aileleriyle beraber keyifli tiyatro akşamları yaşatıp, sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlamak olduğunu ifade etti. İnsanlara kaliteli şeyler sunulduğunda mutlaka karşılığını bulduğunu, bu sayede insanlara tiyatro sevgisi aşılamaya devam ettiklerini, bir tiyatro izleme kültürü oluşturma çabası içinde olduklarını söyleyen Erol Topal, her sene dolu salonlara oynadıklarını, bununda doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyleyerek, bunun keyfini ve hazzını yaşadıklarını belirtti.
(SD-Y)

24.05.2017 12:13:58 TSI
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