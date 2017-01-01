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Gürcistan - Kocaelispor Kulübünden anlamlı ziyaret

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:17
Gürcistan - Kocaelispor Kulübünden anlamlı ziyaret
Gürcistan - Kocaelispor Kulübünden anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gürcistan-Kocaelispor Kulübü Başkanı Mikail Mihail Geliaşhvili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya yönelik hizmetlerinin Gürcistan'da yakından takip edildiğini söyledi.
Kırmızı-siyah renkleri ve formasındaki Türkiye-Gürcistan bayraklarıyla Kocaeli'nin dost takımı olan Gürcistan - Kocaeli Spor Kulübü, bir dizi ziyaret için Kocaeli'ne geldi. Kocaeli programı kapsamında takımın tüm oyuncuları ve kulüp başkanı Mikail Mihail Geliaşhvili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'yi makamında ziyaret etti. Gürcistan - Kocaeli Spor Kulübü Başkanı Geliaşhvili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya yönelik hizmetlerinin Gürcistan'da yakından takip edildiğini söyledi. Ziyarete Gürcistan-Kocaeli Spor Kulübünün tüm oyuncuları ve kulüp başkanının yanı sıra, Gürcistan Gürcü Derneği Başkanı Saffet Çetin ile Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gürcistan-Kocaeli Spor Kulübü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sporun alt yapısından tesisleşmeye ve kentte spor bilincini arttıracak organizasyonlara büyük önem verdiğini anlatan Bilgi, bu çalışmaların Gürcistan'da bilinmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Gürcistan Kulüp Başkanı Mikail Geliaşhvili ziyaret sırasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ü Gürcistan-Kocaeli kulübüne üye yaptı. Yeni üyelerini kutlayan Geliaşhvili, en kısa zamanda bir dostluk maçında buluşmayı dilediklerini söyledi. Geliaşhvili, kulübe yönelik katkılarından dolayı hazırlanan teşekkür plaketini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na verilmek üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'ye teslim etti. Konuk kulüp başkanı ayrıca, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Birlik Spor Kulübü ile yaptıkları dostluk maçında aldıkları kupayı da Ali Bilgi'ye takdim etti.
(İG-RFK-Y)

24.05.2017 12:17:15 TSI
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