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NEÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet heyecanı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Öğrencilerin mini konseriyle başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, "Üniversitemizde öğrencilerimiz 4 yıldır eğitimlerini alıyorlar. İnşallah bundan sonraki dönemde de iş hayatına atıldıkları zaman üniversitemizle irtibatlarını kesmezler. Üniversitemiz beklenenin üzerinde hızlı gelişiyor. Üniversitemiz yükseldikçe öğrencilerimiz yükselecekler" dedi. Öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Önder Kutlu, öğrencilerine milli ve manevi unsurlar açısından da güvendiklerini kaydedip her birine başarılar diledi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya ise konuşmasında, "Eğitimde teori ve pratiği birlikte vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda iş başında eğitim ve uluslararası staj uygulamalarımız fakültemizi farklı kılmaktadır. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimizin çeşitli yarışmalarda aldıkları dereceler bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi.

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek olan ailelere de teşekkür eden Parlakkaya, hayatlarının geri kalan dönemleri için de öğrencilere başarılar diledi. Daha sonra dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Tüm öğrencilere başarı belgelerinin takdiminin ardından program kep atma ile sona erdi.

(BG-FM-Y)



24.05.2017 12:17:52 TSI

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