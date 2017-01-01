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Mezun oldukları üniversiteye kına gecesiyle veda ettiler



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için balo ve kına gecesi düzenlendi.

Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet kutlamalarına özel bir restaurantta verilen yemekle başladılar. Ardından öğrenciler için Şaphane Sinema salonunda mezuniyet balosu düzenlendi. Baloda öğrenciler mezuniyetlerini canlı müzik eşliğinde dans ederek ve halaylar çekerek kutladılar. Öğrencilere özel DPÜ yazılı pastalar ikram edildi. Etkinliği düzenleyen Öğretim Görevlisi Adem Karakaş, "En kötü gününüz böyle olsun, birlikte geçirdiğiniz dostluğunuz hiç bitmesin.Bundan sonraki hayatınızda yapacağınız seçimlerinizin güzel günler getirmesini dilerim" dedi.

Daha sonra Türk kültüründe evlenecek kızlara yapılan kına geleneği Şaphane Meslek Yüksekokulundan mezun olan kız öğrencileri tarafından yapıldı. Öğrenciler kına geceleri için özel tasarlanan, kırmızı tül kumaşla süslenmiş üzerinde mumların yakıldığı kına tepsisi ile koridora sıralanan arkadaşlarının arasından eğlencenin yapılacağı salona geçti.

Türkü söyleyerek, kına tepsisini elden ele dolaştıran öğrencilere, öğretmenleri de eşlik etti.

Kına yakılması sırasında duygusal anların yaşandığı gecede, göz yaşlarını tutamayan öğrenciler, arkadaşlarına sarılarak vedalaştı. (YD-EFE)



24.05.2017 12:19:36 TSI

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