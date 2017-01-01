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Göz nuru, el emeği ürünler sergilendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:20
Göz nuru, el emeği ürünler sergilendi
Göz nuru, el emeği ürünler sergilendi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarında 1 yıl süreyle açılan kurslarda yapılan el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
İmam Hatip Ortaokulu Salonu'nda Kars Merkez dahil 7 İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Acihan Koçoğlu, kurum ve daire amirleri birlikte yaptı.
Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'dan sergi hakkında bilgiler aldı. Vali Yardımcısı Aydın, bir süre kursiyerlerle sohbet etti.
Öğrenme Şenlikleri çerçevesinde açılışı yapılan sergi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "Milli Eğitim Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarımızın 1 yıl süreyle açmış oldukları kursların sonucu meydana getirmiş oldukları ürünleri sergileniyor. Ve bu ürünlerin nasıl yapıldığını bütün halkımızın hizmetine sunduk. Halkımızda burayı ziyaret ederek, örnek alıp kendisinin de evde yapabileceği sanatlar varsa onları evde icra etsinler. Bundan dolayı Türkiye'nin genelinde yılsonu itibariyle yapılan çalışmalar sergileniyor. Öğrenme şenlikleri adı altında, Kars'ta da bugün itibariyle başladı. 3 gün sergimiz açık olacak. Burada 1 yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergileniyor" dedi.
Kars merkez, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kağızman, Selim, Sarıkamış ve Susuz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler Karslıların beğenisine sunuldu. Öğrenme Şenlikleri'nde ayrıca folklör ve Tekvando gösterisi de yapıldı. Protokol üyeleri davul zurna eşliğinde halay çekti.
Öte yandan 3 gün açık kalacak sergiye tüm Karslılar davet edildi.
(IÇ-AT-Y)

24.05.2017 12:20:03 TSI
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