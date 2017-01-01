GESMEK konserlerine yoğun ilgi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK kursiyerleri konserlerine devam ediyor.
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen kültür-sanat etkinliklerine Gebzeliler yoğun ilgi gösteriyor. GESMEK yılsonu gösterileri kapsamında GESMEK bağlama ve ney kursiyerleri iki konsere imza attı. Kursiyerlerin performansları salonu dolduran Gebzelilerden tam not alırken konser sonunda kursiyerler dinleyiciler tarafından uzun süre alkış aldı.
(İG-RFK-Y)
24.05.2017 12:22:07 TSI
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