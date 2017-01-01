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SAÜ'de yabancı dil öğretimi konusunda yeni dönem



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Senatosunca alınan karara göre 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren yabancı dil öğretimi konusunda yoğun bir program izlenecek.

Zorunlu yabancı dil derslerinin başarı seviyesinin 'Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı' kapsamında belirlenmesine karar verilen programa göre tüm öğrencilerin, lisans programları için öngörülen 'B1 düzeyinde' not alması gerekecek. Program kapsamında ders ve ders dışı yabancı dil eğitim imkanları arttırılacak ve yaygınlaştırılacak. Sakarya Üniversitesi lisans öğrencileri, yapılacak sınavlarla yabancı dil seviyelerini uluslararası normlarda belirleme olanağına sahip olacak. Öğrenciler böylece Zorunlu Yabancı Dil dersinden 'B1 düzeyinde' yeterliliği olduğunu üniversiteden mezun olana kadar kanıtlamak zorunda olacak. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerli olacak uygulamada, dikey veya yatay geçişle gelecek öğrenciler ise geldikleri programlarda yabancı dil dersini almamışlarsa, yeni sisteme göre zorunlu yabancı dil derslerini alacaklar.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversite olarak yabancı dil öğretimi konusunda yaygın ve ölçülebilir düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını ifade ederek, tüm öğrencilerin söz konusu düzeye ulaşmaları için ders içi ve dışı faaliyetlerin tüm birimlerce destekleneceğini kaydetti. Yabancı dil öğretiminin sınavlarla ölçümünün de profesyonelce yapılacağını söyleyen Rektör Elmas, sınavın geçerliliği ve sertifikasyonu olan bir kuruluş tarafından temel bilgiler, konuşma, dinleme ve yazma şeklinde 4 adımda değerlendirileceğini söyledi. Uygulamanın yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle başlayacağını dile getiren Prof. Dr. Elmas, bu kapsamda yapılacak olan yabancı dil dersi sınav giderlerinin de Sakarya Üniversitesi tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi. Yeni sistem İlahiyat Fakültesi bölümlerinde, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Eğitimi Programında ve ön lisans programlarında uygulanmayacak.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 12:23:36 TSI

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