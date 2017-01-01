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İZMEK'te ipek halı dokumacılığı kursu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Han Halı firması ortaklığı ile açılan kurs sayesinde unutulmaya yüz tutmuş Hereke ipek halı dokumacılığı tekrar yaşatılıyor.

Halen Yeşil Konakta ve Tavşantepe'deki İbrahim Süreyya İlkokulu'nda açılan ipek halı kursuna 17 -53 yaşları arasında toplam 40 bayan katılıyor. Kursun eğitmenliğini ise Meliha Yolcu ve Sebiha Mantar yapıyor.

İpek halıcılığı kursuyla ilgili bilgi veren Meliha Yolcu, "8 aylık kurs süresinde kursiyerlerimize ilmek atma, kirkitli dokuma, ipek halıda çözgü, ipek halıda kalite, ipek halıda onarım, kirkitle dokuma tezgahı teknikleri öğretiliyor. Hereke halısını özel kılan çok ince olması, ipek olmasıdır. Bir santime 9 ilme giriyor, bunun 20 ilme girenleri de var. Bir gün boyunca 1 santimetre dokunabiliyor. 446 santime çıkacak bir halı 50 günden önce bitmiyor. İpek halıcılığında çok büyük bir emek var" dedi.

İZMEK bünyesinde açılan ipek halıcılığı kursu sayesinde sektörde yetişmiş eleman sıkıntısının da giderileceği kaydedildi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da kursla ilgili olarak, "Şehrimizin değeri ve kültürümüzün bir parçası olan Hereke halıcılığını yaşatmak için bu kursu düzenliyoruz. Böylelikle ata yadigarlarına ve geçmişten gelen değerlerimize, kültürel ve sanatsal mesleki değerlerimize de sahip çıkmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 12:23:58 TSI

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