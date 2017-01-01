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Sungurlu çiçek açtı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinin daha güzel bir çehreye kavuşması için birçok noktada faaliyet gösteren İlçe Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte park ve bahçelerde çiçek ekimine başladı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sungurlu'yu güzelleştirmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Refüjleri, parkları, yol kenarlarını çiçeklerle donatan Belediye ekipleri, kentte görsel bir güzellik oluşturdu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, orta refüjler ve vatandaşların kullandığı ortak alanlarda ot biçme, temizleme ve ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca mezarlıkları, orta kavşaklar ve ilçe merkezine giriş çıkışlarda yapılan çiçek dikim çalışmaları ise Sungurlumuzun daha yeşil ve daha güzel görünmesini sağlıyor" dedi.

(SŞ-BÖ)



24.05.2017 12:30:10 TSI

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