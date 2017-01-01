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Karabük'te Nisan ayında 411 konut satıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:31
Karabük'te Nisan ayında 411 konut satıldı

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te Nisan ayında 411 konut satışı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.
Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Nisan ayında 411 konut satıldı. Nisan ayında satılan 411 konuttan 232'i ilk satı, 179'u ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.
Öte yandan Karabük'te Ocak-Nisan ayını kapsayan ilk 4 aylık dilimde 778'i ilk satış, 668'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam bin 466 konut satışı gerçekleştirildi.
(YE-

24.05.2017 12:31:42 TSI
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