YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müdür Zülkarni Yeldemez: Kütahya müze zengini

Müdür Zülkarni Yeldemez: Kütahya müze zengini



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Kütahya'nın müze zengini bir şehir olduğunu kaydetti.

Müze ziyaretçilerinin her geçen gün attığını dile getiren Yeldemez, "Müzeler tarih, kültür, bilim ve sanat değerlerinin sergilendiği yerlerdir. Sergilenen bu eserler geçmişteki insanların yaşam tarzları, düşünceleri ve inançları hakkında bizlere önemli bilgiler verir. Geçmişten bir şey öğrenerek bugünü anlamaya ve geleceğimize yön vermeye yardımcı olan müzelerimiz geçmişle gelecek arasında önemli bir kültür köprüsü, aynı zamanda insanın hiçbir kaynaktan elde edemeyeceği bilgileri sunan önemli bir eğitim kurumudur. Bakanlığımız Türk müzeciliğini çağdaş müzecilik anlayışına taşımak için yeni atılımlar gerçekleştirmiştir. Müzelerimize gelen ziyaretçi sayılarını artırmak ve müzelerimizin birer sosyal ve kültürel etkinlik merkezleri haline getirmek için müze kart uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu uygulama tarihi ve kültürel mirasımızı halkımıza daha etkili ve verimli bir şekilde tanıtmaya yönelik ciddi ve önemli bir adımdır. Kütahya'mız müze sayısı bakımından ülkemizin önemli ilerinden biridir" diye konuştu.



"Kütahya Müzesi 50 yaşında"



Kütahya Müzesi'nin 50 yılı geride bıraktığını belirten Yeldemez, "Müzelerde sergilenen ve korunan her eser geçmişten bir bilgi taşır bu nedenle Kütahya Müzesi'ndeki eserlerin size anlatacak bir şeyleri mutlaka vardır. Kütahya Müzesi 50 yılını geride bırakmıştır. O zamanın mütevazı şartlarında açılan arkeoloji müzesi bünyesinde eski eserlerin toplanması, korunması ve sergilenmesi amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Kütahya Müzesi 1965 yılından bugüne geçen zaman içinde bölgemizdeki hatip yerleşim yerlerinin tespiti, envanteri, yapılan arkeolojik kazı çalışmalarından ve vatandaşlardan gelen eserlerle koleksiyonumuz her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Bugün itibari ile müzelerimizde envanterli 51 bin adet kültür ve tabiat varlığımız bulunmaktadır. İlimizde üç adedi Bakanlığımızda 7 adedi ise bakanlığımızın denetiminde olmak üzere 10 adet müze bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

2016 yılı ziyaretçi sayılarını da paylaşan Müdür Zülkarni Yeldemez, "Kütahya tarihi ve doğal zenginlikleri açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Halen tescilli kültür ve tabiat sayısı bin 975 tir. 2016 yılında müzelerimizi 67 bin kişi ziyaret etmiş 118 bin TL gelir elde edilmiştir. İlimize yapılan arkeolojik kazılar bölgemiz arkeolojisinin aydınlanması açısından da önemli katkılar sağlamıştır. Bizlere düşen görev atalarımızın binlerce yıl öncesinden günümüze, bize emanet ettiği bu eserlere sahip çıkmak ve onları bizden sonra geleceklere sağlam ve en sağlıklı şekilde teslim etmektir. Büyük Önder Mustafa kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Bir vatana sahip olmanın yolu o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek olmuş uygarlıkları tanımak ve sahip olmaktan geçer" şeklinde konuştu. (EFE)



24.05.2017 12:32:48 TSI

NNNN