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Hisarcık İtfaiyesinden yavru kedi kurtarma operasyonu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin operasyonu sonrasında kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesinde Hasan Yılmaz'a ait 4 katlı binanın çatısından bir yavru kedinin düşerek ölmesi üzerine esnaflar çatıda bir yavru kedi daha olduğunu fark ederek itfaiyeye haber verdiler. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen Hisarcık Belediye İtfaiye ekipleri, evin çatısında mahsur kalan 1 aylık yavru kediyi itfaiye merdivenine çıkarak aşağı indirdiler. Çatıdan indirilen yavru kedinin annesinin düğün konvoyundaki araçlardan birinin çarpması sonucu öldüğünü söyleyen Osman Bilgin isimli kırtasiyeci yavru kedinin bakımını üstlendi.(MA-EFE)



24.05.2017 12:32:59 TSI

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