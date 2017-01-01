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Büyükşehir Ramazan hazırlıklarını tamamladı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Belediye, ramazanı dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için birçok etkinlik planladı. Sokak iftarları, ramazan sohbetleri, tasavvuf konserleri, şiir dinletisi, söyleşi, orta oyunu, gölge oyunu ve tiyatro gösterilerini de içeren etkinlikler için yürütülen yoğun hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, ramazan programlarını bu yıl İstasyon Parkında oluşturulan "Ramazan Sokağı" etkinlik alanında gerçekleştirecek. Belediye, Gazianteplilere iftar öncesi ile sonrasında, tasavvuf konseri ve çeşitli kültürel etkinlikler sunacak.İstasyon Parkında geleneksel ramazan eğlencelerinden meddah gösteri-orta oyunu-gölge oyunları, kum sanatı gösterileri ve "Mehterin Sesinden Dervişin Nefesine" Mavera Türk Müziği Topluluğu konseriyle başlayacak şenlikler, ilerleyen günlerde Ziya Uğur, Aykut Payam, Ömer Karoğlu, Bekir Çiçek, Orhan Hakalmaz, Erkan Mutlu, Mehmet Kemiksiz, Samir Savni Özer, Halil Necipoğlu ve Levent Kaya ve Grup Dergah gibi daha birçok sanatçıların konserleri ile şiir dinletileri, söyleşi ve orta oyunuyla devam edecek.

"Hedef 300 bin kişiye iftar"

Öte yandan beş ayrı noktada Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi içi, Kayaönü İtfaiyesi içi, İstasyon Park ve Düztepe Hatice Karslıgil İlköğretim Okulu Bahçesi iftar çadırları kurularak vatandaşlara hizmet verilecek.Ayrıca ramazan ayı içerisinde 15 mahallede sokak iftarları verilecek. Onun yanı sıra aşevlerinde ramazan ayı boyunca 100 bin porsiyon yemek dağıtımı yapılacak.7 taşra ilçesinde ramazan iftarları verilecek. Bunun yanı sıra yetim yoksul ailelere yönelik ziyaretler yapılacak.Bu arada şehit aileleri, gazi, öksüz, yetim, engelli ve yaşlılara yönelik iftar buluşmaları gerçekleştirilecek.İhtiyaç sahibi ailelere yönelik 40 bin gıda paketi dağıtılması planlanan ramazan boyunca, iftar çadırları ve aşevleri dahil yaklaşık 300 bin kişiye iftar hizmeti verilmesi hedefleniyor.

"Zabıta denetlemelerini sıklaştıracak"

Bu arada Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca denetlemelerini daha da sıklaştıracak. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ve Denetim Şube Müdürlüğü ile mobil ekipler şehrin huzur ve sükunet içerisinde bir Ramazan geçirmesi için 7-24 denetleme yapacak. Ramazan ayı boyunca, toplu taşıma araçları denetlenirken, işporta ve seyyar satıcılığın yapılması engellenecek ve insanları iyi niyetinin istismar edilmemesi, çarşı, pazar, AVM'ler ve camilerde fırsatçılar ile dilencilere göz açtırılmayacak. Ayrıca, gıda, sebze ve meyvelerin tezgahlara sağlıklı ulaşması ve vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapması, kaldırımlar ve parkların halkın hizmetine sorunsuz sunulması, yüksek sesle müzik ile gürültü kirliliği yapanların engellenmesi ile kentin kirletilmemesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerini artıran ekipler, şehrin güven ve huzuru için kesintisiz hizmet verecek.

(SD-



24.05.2017 12:33:39 TSI

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