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Sungurlu'da görsel sanatlar teknoloji ve tasarım sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:33
Sungurlu'da görsel sanatlar teknoloji ve tasarım sergisi
Sungurlu'da görsel sanatlar teknoloji ve tasarım sergisi

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Görsel Sanatlar Teknoloji ve Tasarım Sergisi açıldı.
Okul öğrencilerinin yaptığı resim, teknoloji ve görsel sanatlar eserleri, sergi ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi esnasında okul öğrencileri mini bir konser vererek açılışı yapılan sergiyi renkli bir hale getirdi.
Fatih Ortaokulu Müdürü Mehmet Karaçil, öğrencilerin akademik anlamdaki başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel anlamdaki başarılarının da kendileri için önemli olduğunu hatırlatarak, "Fatih Ortaokulu olarak öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamdaki başarılarının da bizim için önemli olduğunu vurgulamak adına sergimizin açılışını yaptık. Öğrencilerimize yetenekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda imkanlar verildiği zaman neler başarabileceğini, neler yapılabileceğini göstergesi bu sergimizdir. Sergide emeği olan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
(SŞ-BÖ)

24.05.2017 12:33:46 TSI
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