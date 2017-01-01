ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:34
Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta
Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Ramazan ayı geleneksel Halk İftarları bu yıl 6 mahallede düzenlenecek. İlk iftar 31 Mayıs Çarşamba günü Adapazarı Belediyesi önünde yapılacak.
Adapazarı Belediyesi ilk Halk İftarını 31 Mayıs Çarşamba günü belediye önünde düzenliyor. İkinci Halk iftarı 5 Haziran Pazartesi Dernekkırı Mahallesinde Cami önünde, üçüncü halk iftarı 9 Haziran Cuma günü Tekeler Mahallesinde Temalı Park önü, dördüncü halk iftarını 12 Haziran Pazartesi günü Karadere Mahallesinde Köy Konağı önünde, beşinci iftarını 15 Haziran Perşembe Karaman Mahallesi Tes-İş Anadolu Lisesinde ve son iftarını 19 Haziran Pazartesi günü Kayrancık Mahallesi okul bahçesinde düzenleyecek.
Öte yandan, Adapazarı Belediyesi bu yıl 3 mahallede 5 şenlik düzenliyor. İlk şenlik 1 Haziran Perşembe günü akşamı Karaman Mahallesi Muhtarlık önünde, ikinci şenlik 7-8 Haziran günlerinde Camili Mahallesi Çaydanlık Park önünde ve son şenliğini 13-14 Haziran günlerinde Korucuk Mahallesi Vakıfkent Toki İlkokulunda yapacak. Halk iftarlarına tüm halkın davetli olduğunu ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Ramazan ayı, insanların manevi duygularını artıran en bereketli en güzel aylardan biridir. Ramazanın bereketini aynı masada paylaşmak ve manevi duygularımıza birlikte güç katmak için tüm halkımızı iftar sofralarımızda buluşmaya davet ediyoruz" dedi.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 12:34:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SGM'de yılsonu şöleni yaşandı
YEREL

SGM'DE YILSONU ŞÖLENİ YAŞANDI
SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta
YEREL

SAMEK YILSONU HEYECANI KENTPARK'TA
SAÜ'de yabancı dil öğretimi konusunda yeni dönem
YEREL

SAÜ'DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KONUSUNDA YENİ DÖNEM
Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı
YEREL

SAKARYA BÜYÜKŞEHİRLİ YÜZÜCÜDEN ULUSLARARASI YÜZME ŞAMPİYONASINDA BAŞARI
BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak
YEREL

BMC, SAKARYA'DA SAVUNMA SANAYİ AR-GE KURACAK
Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi
YEREL

KARASU PLAJ CADDESİNDEKİ ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Hendek'te yol sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL

HENDEK'TE YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, TÜVASAŞ MÜDÜRÜNÜ AĞIRLADI
Sakarya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU
Akyazı'da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL

AKYAZI'DA ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Başkan Toçoğlu: &quot;Şampiyonluk için kenetlendik&quot;
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU: "ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİK"
'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi
YEREL

'MAHALLEMDE İFTAR VAR' BULUŞMALARINDA PROGRAM TAKVİMİ BELİRLENDİ
Kadın Gelişim Akademisinde 'İslamiyette Aile Hayatı' ele alınacak
YEREL

KADIN GELİŞİM AKADEMİSİNDE 'İSLAMİYETTE AİLE HAYATI' ELE ALINACAK
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!