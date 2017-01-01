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Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Ramazan ayı geleneksel Halk İftarları bu yıl 6 mahallede düzenlenecek. İlk iftar 31 Mayıs Çarşamba günü Adapazarı Belediyesi önünde yapılacak.

Adapazarı Belediyesi ilk Halk İftarını 31 Mayıs Çarşamba günü belediye önünde düzenliyor. İkinci Halk iftarı 5 Haziran Pazartesi Dernekkırı Mahallesinde Cami önünde, üçüncü halk iftarı 9 Haziran Cuma günü Tekeler Mahallesinde Temalı Park önü, dördüncü halk iftarını 12 Haziran Pazartesi günü Karadere Mahallesinde Köy Konağı önünde, beşinci iftarını 15 Haziran Perşembe Karaman Mahallesi Tes-İş Anadolu Lisesinde ve son iftarını 19 Haziran Pazartesi günü Kayrancık Mahallesi okul bahçesinde düzenleyecek.

Öte yandan, Adapazarı Belediyesi bu yıl 3 mahallede 5 şenlik düzenliyor. İlk şenlik 1 Haziran Perşembe günü akşamı Karaman Mahallesi Muhtarlık önünde, ikinci şenlik 7-8 Haziran günlerinde Camili Mahallesi Çaydanlık Park önünde ve son şenliğini 13-14 Haziran günlerinde Korucuk Mahallesi Vakıfkent Toki İlkokulunda yapacak. Halk iftarlarına tüm halkın davetli olduğunu ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Ramazan ayı, insanların manevi duygularını artıran en bereketli en güzel aylardan biridir. Ramazanın bereketini aynı masada paylaşmak ve manevi duygularımıza birlikte güç katmak için tüm halkımızı iftar sofralarımızda buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 12:34:38 TSI

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