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Sungurlu'da öğrenci servisleri denetöendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:35
Sungurlu'da öğrenci servisleri denetöendi
Sungurlu'da öğrenci servisleri denetöendi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında denetimlerine devam ediyor.
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında İlçede taşımalı eğitim kapsamında taşıma yapan araçlar İlçe Milli Eğitim Müdür vekii ve Taşımalı Komisyon Başkanı Güven Yılmaz, Destek Hizmetleri Taşıma Birim Şefi Ercan Karaca, Taşımalı Komisyon üyesi Mustafa Kemal okul müdürü Mustafa Ok tarafından Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde köylerden temel eğitim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu taşıma araçları ve sürücüler denetlediler.
Sungurlu Taşımalı Eğitim Araçları Kontrol Komisyonu Başkanı Milli Eğitim Müdür vekili Güven Yılmaz araçlarda sürücülerin yasada ve yönetmeliklerde belirtilen kapasite içerisinde taşıma yapılıp yapılmadığı öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusunda hassasiyetle üzerinde durduklarını belirtirken, Okul servis araçları hizmet yönetmeliği' ne uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür etti.
(SŞ-BÖ)

24.05.2017 12:34:59 TSI
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