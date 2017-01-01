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SGM'de yılsonu şöleni yaşandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yılsonu etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuk Kulüpleri öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırladığı etkinlikler büyük beğeni topladı. Programda satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilerin de ödülleri takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi yılsonu etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösteren aileler, keyifli ve duygu dolu dakikaları bir arada yaşadı. Tiyatro sınıfının hazırladığı Karagöz ve Hacivat Gölge oyunu büyük bir ilgiyle izlenirken; Koro ve Ritim sınıfı öğrencilerinin hazırladığı koreografiler izleyenlerden büyük alkış aldı. Sahnelenen gösterimlerin ardından satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu tarafından ödülleri takdim edildi. Kıroğlu, "Çok verimli ve faydalı bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yaz kurslarımız için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah ayz aylarını da çocuklarımızla birlikte dolu dolu geçireceğiz" dedi.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 12:35:23 TSI

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