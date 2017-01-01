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Öğrencilere ayran ikramı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 'Beslenme Dostu Okul' projesi kapsamında öğrencileri doğal içeceklere yönlendirmek İlkokul öğrencilerine ayran dağıtıldı.

ı.tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin asitli içecekler ve abur cubur tüketiminden uzak tutmak için ayran ikramı yapıldı. Öğrencilere yayıkta ayran hazırlandı ve Pazarlar İlkokulunun tüm öğrencilerine ayran ikram edildi.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek, amaçlarının çocukları doğal ürünlere yönlendirmek olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın doğal olan ayranı tüketmeleri ve sağlıklı beslenmelerini amaçladık. Bir farkındalık ve anı oluşturmak için yayık ayranı yaptık. Onlar için güzel bir anı oldu" dedi.

Öğrencileri doğal ürünlere yönlendirmek için daha öncede buna benzer etkinlikler yapıldığını belirten Bek; öğrencileri sağlıklı yaşamak için ve doğal ürünlere yönlendirme etkinliklerin devam edileceğini belirtti.(MB-EFE)



24.05.2017 12:35:29 TSI

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