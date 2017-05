YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu, Mardinli muhtarlarla buluştu

Başkan Karaosmanoğlu, Mardinli muhtarlarla buluştu



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin konuğu olan Mardinli muhtarlarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardinli muhtarlarla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ederek özel bir otelde ağırladığı muhtarlarla olan buluşmasına, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Kocaeli Mardinliler Derneği Başkanı Necmettin Kaya, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Latif Arslan, Gölcük Muhtarlar Dernek Başkanı Bilge Saral ve Mardinli yüz yirmi muhtar katıldı.

Birliktelikte bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Mardin, tarih, medeniyet, hoşgörü ve sevgi kentidir. Her türlü güzellikleri içerisinde barındırıyor. İnsanlık olarak dostluk ve sevgi arıyoruz. Sevgimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi artıralım. Bu duyguların güçlü olduğu yerde şer odakları barınamaz. Şer odaklarının barındığı yerler kin, nefret ve düşmanlığın olduğu yerlerdir. Ülkemizde paylaşamadığımız hiçbir şey yoktur" dedi.

Hep birlikte şükreden ve nimetleri paylaşan bir toplumun olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Güzellikler bizi bekliyor. Kötülüğün ta kendisine düşman olmalıyız. Onun için dostluk ve kardeşliği önemsiyoruz. Bize Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz görev verdi. Mardin ve Nusaybin başta olmak üzere tecrübe paylaşımının yanı sıra görülen eksikliklere karşı bizlerin destek vermelerini istediler. Verilen bu görevi seve seve yerine getiriyoruz. İşte bu projelerimizden bazılarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafının bizim için aynı olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kentlerimizi imar edeceğiz. Kardeşlerimiz güven içerisinde dostça yaşayacak. Şunu da belirtmem gerekir ki Mardin asla terörle anılmamalıdır. Bu noktada sizlere büyük görevler düşmektedir. Muhtarlık ve idarecilik zor bir şeydir. Büyük bir sevgi ile sizler ve bizler vatandaşımıza karşı gönlümüzü açacağız. Yorulduğunu hissedeceğiniz anlar muhakkak olacaktır ancak, ortaya koyulan hizmetleri gördükçe her şeyin geride kaldığını göreceksiniz. Hep birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bilirsiniz ki siyaset yan gelip yatma yeri değil, hizmet etmenin aracıdır" ifadelerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin halkı için canı gönülden çalıştığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Ülkemizde ayrım yapmadan her köşesini kalkındırmak için mücadele ediyorlar. Bizler de bu noktada taşın altına elimizi koyuyor ve sorumluluk alıyoruz. Bildiğiniz üzere, Kocaeli sanayinin başkentidir. Kocaeli'de güzel bir birlikteliğimiz var. Her kesimle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. 1999 depremini yaşamış Kocaeli, artık o günlerin izlerini taşımıyor. Artan nüfusumuza rağmen bizler hiçbir zaman mazeret üretmedik. Devletimizle ve insanımızla birlikte çalıştık. İnşallah Mardin'de de bu olacak ve güzel ve huzurlu günler yeniden inşa olacak" şeklinde konuştu.

Mardin Dara'daki ziyaretinde çocukların park talebine kayıtsız kalmadıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de, Avrupa'nın köylerinden daha güzel köyleri burada oluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda Avrupa'nın çöplüğünden araç getiren Türkiye artık çok gerilerde kaldı. Şimdi el açmayan bir ülke konumundayız. Bu bir onurdur. Büyükşehir olarak ellimizdeki imkanları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yaptıklarımızın daha fazlasını Mardin'de ve Diyarbakır'da yapabilecek enerjimiz var. Hep birlikte diri olacağız. Türkiye'nin mozaiğinin ne kadar güzel olduğunu kıskananlar var" açıklamasını yaptı.

Bu topraklarda yeniden büyük medeniyetler kuracağız hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Nimetleri paylaşacağız, paylaştıkça o kadar daha büyüyeceğiz. Bütün savaşların sebebi paylaşamamaktır. Devlet insan içindir, devleti yöneten herkes de vatandaşımız için çalışmakla yükümlüdür. Unutmayalım ki 15 Temmuz hain FETÖ darbesini hep beraber yaşadık. Hep beraber çok uyanık olacağız. Bu milletin onuruyla kimseye oynayamaz. Halkımız bir bütün olarak darbecilere karşı gerekeni 15 Temmuz'da yaptı. Bu millete ihanet edeleri asla affedemeyeceğiz. Köylerimize sizlerle sahip çıkacağız. Sahip çıkamadığım hiçbir şey bizim değildir. Mardin'deki bütün muhtarlarımızı kentimizde ağırlayacağız. Mardin'deki kardeşlik ortamını tanıtacağız. Mardin'in ve Diyarbakır'ın insanlarını Allah için seviyorum. Gönülden ifade etmek isterim ki bir kez daha kentimize hoş geldiniz. Şehrimize bereket getirdiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

