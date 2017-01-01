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Küçük şairlere büyük alkış

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:39
Küçük şairlere büyük alkış
Küçük şairlere büyük alkış

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Empati İlkokulu 4/H sınıfı öğrencileri yazdıkları toplam 76 şiirden oluşan şiir kitaplarını bastırdılar. Küçük şairler, düzenlenen şiir dinletisinde de şiirlerini okuyarak büyük alkış alırken şiir kitaplarını konuklara dağıtmayı da ihmal etmediler.
Akademik başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Empati İlkokulu öğrencileri bu kez de edebiyat alanında isimlerinden söz ettiriyor. Okulun 4 H sınıfında eğitim öğretim gören 35 öğrenci yazdıkları 76 şiiri bir kitapta toplayarak bastırdı. Kitaplarının lansmanını ise kendileri için Deva Okulları gösteri salonunda düzenlenen şiir dinletisinde yapan minik şairler yazdıkları şiirleri de seslendirerek konukların büyük ilgisini çekti. Düzenlenen geceye Empati İlkokulu Müdürü Alper Gürler, Sınıf Öğretmeni Ganime Kılıçparlar, Deva Okullarının Kurucusu Dr. Beyhan Tahmazoğlu ,veliler, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Minik öğrencilerin şiirlerini seslendirdiği gecede, şiir ve müzik dinletisi konuklardan büyük ilgi gördü.
Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da teşvik edildiğini ve yetenekli öğrencilerin ortaya çıkarılarak bu yeteneklerinin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Empati İlkokulu Müdürü Alper Gürler minik şairleri kutlayarak "Okulumuzda bütün idareci ve öğretmenlerimiz çok büyük gayretle öğrencilerinin 21.yüzyıl standartlarında yetiştirilmesi için büyük çabalar sarfediyor. Elbette akademik çalışmalara paralel olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalarla da öğrencilerimizi desteklemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu gün 4/H sınıfımızın öğrencileri tarafından kaleme alınan şiirleri ve bu şiirleri bizlere kitaplaştırarak sunmaları hepimizi mutlu etmiştir. Sınıf öğretmenimiz Ganime Kılıçparlar'ı ve öğrencilerimize destek veren velilerimizi yürekten kutluyorum. Gecenin organizasyonunda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
4 yıldır öğrencileriyle bir çok başarıya imza atan Empati İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ganime Kılıçparlar'da gecede çok duygulandığını ve öğrencileriyle yıl sonu ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade ederek öğrencilerinden gelecekte büyük başarılar beklediğini ifade etti. Kılıçparlar, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Sınıf Annesi Tuğba Öztürkmen ve Türkan Sürücü'nün şahsında bütün velilere de teşekkür ettiğini belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından gece, mezun olan öğrencilerin gösterileri ve şiir dinletisi ile devam etti. Daha sonra 4/H sınıfı öğretmeni Ganime Kılıçparlar ve öğrencileri küçük yüreklerinden kağıda döktükleri şiirlerden oluşan kitabı imzalayarak konuklara dağıttılar. İlkokul öğrencilerinin şiirleri geceye katılan davetlilerden tam puan aldı. Gece plaket töreni ile sona erdi.
(SD-Y)

24.05.2017 12:39:24 TSI
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