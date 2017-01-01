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Van'da nisan ayında 367 konut satıldı



VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da nisan ayında toplam 367 konutun satıldığını söyledi.

Konut satış istatistikleri hakkında açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Türkiye genelinde konut satışlarının 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 114 bin 446 olduğunu söyledi. Özer Coşğun, "Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 66 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 364 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 7 bin 170 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkâri, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak oldu" dedi.

Van'da 2016 yılının Nisan ayında 270 konut satılırken, 2017 yılının Nisan ayında bu sayının 367 olduğunu ifade eden Özer Coşğun, "Muş'ta 82'den 111'e çıkarken, Bitlis'te bu sayı 69'dan 68'e, Hakkâri'de 13'den 4'de düşmüştür" ifadelerini kullandı.



"Van'da satılan konutların 96'sı ipotekli satış oldu"

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artış göstererek 43 bin 334 olduğunu dile getiren Özer Coşğun, "Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 87,5 ile Ardahan oldu. Van ilinde bu sayı geçen senenin aynı ayına göre 56'dan 96'ya, Muş'ta 15'den 17'e, Bitlis'te de 13'den 17'ye yükselirken, Hakkâri'de ise geçen yılın aynı ayında ipotekli satış 1 tane gerçekleşmişken bu yıl nisan ayında ipotekli satış gerçekleşmemiştir" diye konuştu.



"Van'da nisan ayında 153 konut ilk defa satıldı"

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 olduğunu kaydeden Özer Coşğun, "Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 206 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 872 konut satışı ile İzmir izledi. 2017 yılı Nisan ayında Van ilinde ilk defa satılan konut sayısı 153 olurken, bu sayı Muş ilinde 61, Bitlis'te 29, Hakkâri'de 1 oldu" dedi.



"Van'da nisan ayında ikinci el konut satışı 214 oldu"

Türkiye genelinde ikinci el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstererek 62 bin 458 olduğunu belirten Özer Coşğun, "İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 17,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,3 oldu. Ankara 8 bin 158 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 298 konut satışı ile İzmir izledi. 2017 yılı Nisan ayında Van ilinde ikinci el konut satış sayısı 214 olurken, bu sayı Muş ilinde 50, Bitlis ilinde 39 ve Hakkâri ilinde de 3 oldu" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



24.05.2017 12:39:30 TSI

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